Аболин о своем танце: «Коллеги начали изображать эти движения, искать в них какой-то смысл»

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» рассказал о том, как родился его знаменитый танец во время мини-футбольного матча «Виз-Синара» — «Газпром-Югра».

— Ваш танец после победы «Синары» над «Газпромом-Югрой» стал настоящим хитом! Как часто вы такое исполняете?

— Небольшое уточнение. Это было не после победы, а еще по ходу матча. Хотя уже по счету было ясно, что «Синара» выиграет. Как часто я пускаюсь в пляс? Ну, за последние лет пять, наверное, раз пять или шесть. Это экспромт. Просто эмоции нахлынули... Честно говоря, даже не ожидал, что это вызовет такой резонанс, шумиху. Хотелось бы вообще понять, с кого все это началось. Примерно знаю, кто заснял. (Улыбается.) Ну ладно, что уж теперь...

— А что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху?

— Все только спрашивали: что это, откуда? Самое интересное — все начали изображать эти движения, искать в них какой-то скрытый смысл.

— Он есть?

— Да я вообще уже толком не помню, какие были движения. (Смеется.) Правда, не ожидал, что этот околофутбол затмит очки, голы, секунды.

— Самое яркое ваше празднование гола или победы «Синары»?

— Пожалуй, в 2008 году, когда «Виз-Синара» в Москве выиграл Кубок УЕФА (нынешнюю Лигу чемпионов. — Прим. «СЭ»). Я тогда вел радиотрансляцию из столицы для Екатеринбурга. По скайпу. И вот в самой концовке дал волю эмоциям. (Смеется.) Хотя потом переслушивал: вроде ничего такого. Эх... Приятно вспомнить.