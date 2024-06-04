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Аболин о своем танце: «Коллеги начали изображать эти движения, искать в них какой-то смысл»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Борис Аболин.
Фото Соцсети

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» рассказал о том, как родился его знаменитый танец во время мини-футбольного матча «Виз-Синара» — «Газпром-Югра».

— Ваш танец после победы «Синары» над «Газпромом-Югрой» стал настоящим хитом! Как часто вы такое исполняете?

— Небольшое уточнение. Это было не после победы, а еще по ходу матча. Хотя уже по счету было ясно, что «Синара» выиграет. Как часто я пускаюсь в пляс? Ну, за последние лет пять, наверное, раз пять или шесть. Это экспромт. Просто эмоции нахлынули... Честно говоря, даже не ожидал, что это вызовет такой резонанс, шумиху. Хотелось бы вообще понять, с кого все это началось. Примерно знаю, кто заснял. (Улыбается.) Ну ладно, что уж теперь...

— А что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху?

— Все только спрашивали: что это, откуда? Самое интересное — все начали изображать эти движения, искать в них какой-то скрытый смысл.

— Он есть?

— Да я вообще уже толком не помню, какие были движения. (Смеется.) Правда, не ожидал, что этот околофутбол затмит очки, голы, секунды.

— Самое яркое ваше празднование гола или победы «Синары»?

— Пожалуй, в 2008 году, когда «Виз-Синара» в Москве выиграл Кубок УЕФА (нынешнюю Лигу чемпионов. — Прим. «СЭ»). Я тогда вел радиотрансляцию из столицы для Екатеринбурга. По скайпу. И вот в самой концовке дал волю эмоциям. (Смеется.) Хотя потом переслушивал: вроде ничего такого. Эх... Приятно вспомнить.

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МФК Синара
Борис Аболин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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