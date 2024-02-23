Старт Финала четырех Кубка России перенесен на 24 февраля

Участники Финала четырех Кубка России по футзалу прибыли в Норильск с опозданием из-за погодных условий. РФС перенес полуфинальные матчи на субботу, 24 февраля.

Рейсы до Норильска уже неоднократно задерживали. Связано это с метеоусловиями в Заполярье.

Организаторы провели генеральную репетицию предматчевого шоу. Программа открытия Финала четырех будет выдержана в стилистике фольклора народов Крайнего Севера.

Сегодня, 23 февраля, «Норильский Никель», КПРФ, «Ухта» и «Газпром-Югра» провели предматчевые тренировки.