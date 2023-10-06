На матчах чемпионата России по мини-футболу будет работать система ВАР

Матчи российской Суперлиги по мини-футболу будут проходить с использованием системы ВАР, сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что тестирование системы видеопомощи в мини-футболе успешно завершено.

«Суперлига при поддержке РФС проделала большую работу и в кратчайшие сроки с нуля реализовала систему видеопомощи, которая сделает наш мини-футбол более справедливым. Система, которую мы создали для Суперлиги, немного отличается от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остается такой же эффективной. Отмечу, что решение получило одобрение ФИФА», — отметил руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

У арбитров будет возможность дополнительно просматривать спорные эпизоды для исправления ошибок начиная с первого тура Суперлиги. Теперь в каждом тайме тренер получит возможность один раз запросить судью посмотреть повтор ключевого эпизода встречи. В случае изменения первоначального решения судьи, тренер сохранит «челлендж».

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.