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17 мая, 18:10

Наши футболисты играют на Кубке мира с командами США, Испании, Канады. После разгрома японцев вышли с российским флагом

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки «Торпедо» с российским флагом на Кубке мира в Бразилии.
Фото группа «Торпедо» ВКонтакте
Футболисты нижегородского «Торпедо» в матче Кубка мира по футзалу.
Фото группа «Торпедо» ВКонтакте
Расписание матчей нижегородского «Торпедо» на Кубке мира по футзалу.
Фото группа «Торпедо» ВКонтакте
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Мини-футбольное «Торпедо» может встретиться и с «Барселоной».

Российский мини-футбольный клуб «Торпедо» сейчас выступает на Кубке мира по футзалу среди молодежных команд (до 21 года) в Бразилии. В турнире участвуют команды из Испании, Аргентины, Японии, США, Канады и других стран.

Российский клуб начал турнир с победы над японской командой «Альма Футзал».

«Торпедо» на клубный ЧМ пригласили организаторы из Бразилии

В прошлом году на первом женском Кубке мира среди клубных команд Россию представляла команда «Норманочка» из Нижнего Новгорода, которая завоевала бронзовые медали.

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Организаторам понравился этот опыт, поэтому в 2023 году подобный турнир, но уже с мужскими командами, снова решили провести с участием команды из России. «Торпедо» получило приглашение от Конфедерации футзала Бразилии (CBFS).

«Торпедо» выступает на турнире под флагом России и в групповом этапе сыграет еще с испанской командой «Пальма Футзал», аргентинцами из «Пасифико» и бразильцами из клуба «Крисиумы».

В первой игре на турнире молодежное «Торпедо» разгромило японский клуб «Альма Футзал» со счетом 8:2. После победы российские игроки вышли на паркет с флагом России. Учитывая регулярные запреты от различных организаций, международный турнир, где нашей команде дают играть под своим флагом, — явление.

Футболисты нижегородского «Торпедо» в матче Кубка мира по футзалу.
группа «Торпедо» ВКонтакте

Пока никаких политических провокаций из-за участия российского клуба на турнире не возникало, несмотря на состав участников. К примеру, в Бразилию приехали команды из Барселоны, Торонто, Нью-Йорка.

Расписание матчей нижегородского «Торпедо» на Кубке мира по футзалу.
группа «Торпедо» ВКонтакте

«Торпедо» тренируют Маевский и Сирило. Команда добиралась на турнир два дня через Эфиопию

Добирались до Парангуа российские игроки почти двое суток: сначала на поезде до Москвы, потом больше восьми часов на самолете в Эфиопию до столицы Аддис-Абеба, затем — еще 12 часов до Сан-Паулу, откуда команда проехала на автобусе до Парангуа еще шесть часов.

Тренирует команду Константин Маевский — легенда российского футзала, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и медалист в составе сборной России.

В его штаб вошел другой легендарный игрок — бразилец Сирило, с которым Маевский много лет играл в сборной России. Вероятно, приезд «Торпедо» на турнир не случился бы без его помощи и связей.

Тренер Маевский пока в восторге от Кубка мира.

«Это турнир высочайшего международного уровня, и с учетом сегодняшней обстановки и развития мини-футбола у нас в стране его переоценить просто невозможно. Уровень Кубка мира не имеет аналогов в молодежном футзале», — отметил он перед стартовым матчем.

Удачи «Торпедо» пожелал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Футзал в Нижегородской области очень активно развивается. При этом проводится системная работа, направленная на подготовку своих сильных спортсменов. Приятно, что нижегородцы в Бразилии выступят под славным именем — «Торпедо»! Традиции и богатая история обязательно помогут!» — сказал глава региона.

Следующий матч «Торпедо» сыграет против клуба из Аргентины «Пасифико» уже завтра, 18 мая. 19 мая российская команда сыграет с испанской «Пальмой», а 20 мая — против бразильской «Крисиумы».

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