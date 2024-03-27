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27 марта, 17:32

Сборная России по футзалу в апреле сыграет с Сербией

Алина Савинова
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Сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча против национальной команды Сербии, сообщается на официальном сайте РФС.

Первая игра состоится 13 апреля в 17.00 по московскому времени, вторая — 15-го числа в 16.00. Обе встречи пройдут на «Нова Арене» в Санкт-Петербурге.

В последний раз команды встречались в прошлом году в эти же даты в сербском городе Вршац. Первая игра завершилась безголевой ничьей, а во втором матче победу одержали сербы (2:1).

21 марта сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сербию в товарищеском матче, который прошел в Москве на «ВТБ Арене» (4:0).

Источник: https://rfs.ru/news/220140
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