«13 лет без успехов в Европе! Нужно кардинально реформировать наш футбол». Большой разговор с Валерием Газзаевым

Свое мнение об актуальных вопросах нашего спорта «СЭ» высказал легендарный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ.

О неудачном старте российских клубов в еврокубках

— Увы, в таком выступлении российских команд нет ничего нового, ведь на протяжении последних 13 лет у нас нет успехов на европейском уровне, — говорит Газзаев. — Значит, нужно кардинально реформировать наш футбол.

А сейчас давайте трезво оценивать, где мы находимся. В клубном рейтинге УЕФА — девятые. Сборная занимает в рейтинге ФИФА место в пятом десятке. По итогам этого года наши клубы пока на 15-м месте. Впервые за долгое время у нас всего три команды на групповом этапе еврокубков. По результатам Россия, к большому сожалению, находится на задворках европейского футбола. Почему пришли к такому печальному состоянию? Да потому, что у нас любительский подход к профессиональной работе.

Как только сталкиваемся даже со средним западным соперником, сразу видно, что уступаем в тактической гибкости, техническом оснащении, быстроте исполнения любого эпизода, функциональном состоянии и командных действиях. А также, что особенно важно, — в психологии победителей. Поэтому у нас такие низкие результаты у клубов, а сборная выглядела одной из слабейших на чемпионате Европы-2020.

Глядя на «Бенфику» на фоне «Спартака», мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола, в исполнении индивидуальных и командных действий. Любой технический или тактический прием выполнялся игроками португальской команды на очень высокой скорости. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения. Кто медленнее думает на поле, тот, естественно, и терпит поражение.

При этом по составу «Спартак», на мой взгляд, является одним из сильнейших в нашем чемпионате, обладает качественной группой исполнителей во всех линиях и не сказать, чтобы очень сильно уступает «Бенфике». Однако неудачи дома и в гостях получились безоговорочными, у москвичей вообще не было шансов. Значит, дело в подготовке к матчам, атмосфере как внутри клуба, так и вокруг него.

Название соперника «Рубина» я, по правде сказать, услышал в европейском футболе впервые. То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Очевидно, что казанцы должны побеждать такого соперника — команду без опыта и без именитых людей в составе. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить ни одного мяча.

В отличие от «Ракува», «Партизан» — клуб достаточно известный в Европе. Тем не менее у «Сочи» были все шансы пройти дальше, и, как мне показалось, в концовке ответной встречи тренер допустил ошибку, заменив ключевых игроков — Нобоа и Юсупова. Есть такое понятие — «аура авторитета». Так вот, одно только присутствие на поле авторитетных футболистов добавляет коллективу уверенности и сил в решающие минуты. Если же замены носили тактический характер с целью удержать результат, то делать их следовало ближе к финальному свистку. Тренерам надо работать над собой, чтобы не допускать подобных ошибок. Оправдание «мы потеряли концентрацию» прозвучало на этом фоне странно.

Никола Влашич и Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О состоянии ЦСКА и Влашиче

— У меня вызвала вопросы функциональная готовность ЦСКА. Это заметно при просмотре матчей, — продолжает Газзаев. — Армейцы хорошо начинают, но всегда «сдуваются» во вторых таймах. Так происходило против «Уфы», против «Динамо» и даже в недавней победной гостевой встрече с «Ростовом» — хотя после перерыва имело место существенное давление со стороны хозяев. Думаю, это связано с проблемами, возникшими по ходу предсезонной подготовки.

Если команда функционально готова хорошо, то футболисты легко выполняют любой технический элемент или тактическое действие. Это позволяет строить активную игру всей команды. А если уже после 20-30 минут начинаешь «садиться» или удерживать результат, значит, с функциональной готовностью не все в порядке.

В ситуации вокруг Николы Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ПФК. Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства — как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.

Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает — значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?

В этой ситуации ЦСКА прав на сто процентов. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. На обиженных, как известно, воду возят! Мне показалось, что у полузащитника лишний вес, он потерял скорость. Хорвату надо проявлять себя сейчас, привлекая внимание того же «Милана». А вместо этого хавбек играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции.

В моей тренерской карьере до такого никогда не доходило. Помню, в начале 2005 года Вагнер Лав, еще будучи совсем молодым, после удачного сезона стал говорить о тяге на родину. В беседах постоянно проскальзывало: скучаю по Бразилии, родственникам, родному дому... У него тогда возникли какие-то семейные проблемы, поэтому желание форварда можно было понять. Но это не отражалось на тренировочной работе или в матчах — Вагнер продолжал великолепно выглядеть на поле. И 2005 год стал звездным и в его карьере, и для всего ЦСКА.

Надеюсь, такой же путь пройдет и Влашич.

РПЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О реформах и отмене лимита

— Мы уже который год говорим, что нужно что-то менять... Отмену лимита поддерживаю полностью! Но в целом программа реформ, которую придумали голландцы, выглядит не слишком убедительно, — считает Газзаев. — Очевидно, что проектом занимались люди, вероятно, далекие от футбола.

Звучат какие-то странные идеи и названия: «Юпитер», «Марс»... Мы в футбол играем или в космос собираемся? Почему испанцы, итальянцы, немцы, англичане, французы не выдумывают парад планет, а применяют простые и эффективные схемы. Все, что просто, — все гениально!

На мой взгляд, и сейчас напрашивается ряд внешне простых и эффективных решений. Во-первых, изменение формата проведения соревнований в российском футболе. А именно:

— сокращение количества профессиональных клубов до 54 — нужно гнаться не за количеством, а за качеством;

— создание двух профессиональных дивизионов (сейчас это РПЛ и ФНЛ);

— увеличение числа команд в премьер-лиге до 18;

— разделение первой лиги на три зоны по географическому принципу («Центр», «Запад» и «Восток»), по 12 клубов в каждой зоне. Тем самым мы вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации;

— во второй лиге должны выступать полупрофессиональные и любительские коллективы, там должно быть шесть дивизионов по 12 участников в каждом;

— прямой переход из первой лиги в премьер-лигу трех команд-победителей своих дивизионов (возможно, стоит предусмотреть плей-офф внутри каждого дивизиона между первым и вторым местом);

— из второй в первую лигу переходит шесть лучших в результате плей-офф между 12 клубами (по два лучших из шести зон);

— консолидация управления премьер-лиги и первой лиги в одну структуру с условным названием РФЛ.

Второе — действительно нужно отменить лимит на легионеров. И третье — необходимо повышение эффективности продажи медиаправ. Речь должна идти о подписании контракта с медиахолдингом или о создании совместного предприятия на условиях получения медиахолдингом контроля с целью обеспечения производства качественного и востребованного контента с его последующей эффективной продажей и с сохранением права лиги отстаивать свои интересы. Отмечу, что продажа медиаправ премьер-лиги и первого дивизиона должна происходить в рамках одного пакета.

Уверен, рано или поздно мы придем именно к такой модели для нашего футбола. А не к тому, что предлагают голландцы.

Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О развитии детско-юношеского футбола

— Все проблемы и задачи взаимосвязаны, — продолжает Газзаев. — Неправильно выделять какую-то одну. Допустим, каждый раз, когда за последние 13 лет мы проваливаемся в Европе, постоянно слышим одно и то же: виноваты лимит и детско-юношеский футбол. Первый, слава богу, скоро, судя по всему, перестанем упоминать. Останется одно оправдание — детско-юношеский футбол.

Но сначала о лимите. И российские, и иностранные футболисты должны находиться в одном конкурентном поле, в равных условиях. ЦСКА останется ЦСКА, кто бы за него ни выступал. Кроме того, не надо считать, что после отмены ограничений на иностранцев все клубы станут выпускать по 11 легионеров.

Давайте вспомним составы ЦСКА и «Зенита» в те годы, когда они брали Кубок УЕФА. За армейцев выступали Акинфеев, Жирков, Игнашевич, братья Березуцкие, Алдонин, Гусев... За «Зенит» — Аршавин, Малафеев, Анюков, Денисов, Зырянов, Файзулин... То есть половину основы и у тех, и у других составляли россияне, хотя никакого лимита не существовало и в помине. Эти футболисты выигрывали конкуренцию. А затем добились высокого результата в составе сборной России на чемпионате Европы-2008. Тогда у нас была одна из сильнейших национальных команд.

Что касается детско-юношеского футбола: главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не развиваем индивидуальные качества футболистов. Приведу пример: часто смотрю тренировки моих внуков. Вижу, что тренеры уделяют мало внимания техническому оснащению. Упор делается на разминку, командные действия, тактическую схему. Но для этого рановато! В юном возрасте надо добиваться, чтобы ребенок начал хорошо работать с мячом. А уже позже развивать тактический кругозор и функциональное состояние.

Могу сказать, что внуки помимо обучения в спортивной школе занимаются еще и футбольным фристайлом. По сути, это жонглирование мячом, которое приводит к повышению индивидуального технического оснащения. Замечаю результаты такой работы и во время матчей: мяч не отскакивает на несколько метров, ребята стали чувствовать его, лучше с ним работать.

Мы проигрываем в момент воспитания индивидуальных качеств. На взрослом уровне можно улучшить тактический кругозор и гибкость футболиста, командные взаимодействия, его функциональную готовность. А вот индивидуальное оснащение идет из детства. Сейчас россияне заметно уступают в технике работы с мячом латиноамериканцам и европейцам. Потому что в нашем детско-юношеском футболе тренеры требуют постоянно избавляться от мяча, вместо того чтобы, наоборот, давать как можно больше шансов чувствовать его.

В советское время у нас было много техничных исполнителей, потому что навыки отрабатывались в дворовом футболе. Никто не запрещал использовать дриблинг и порой передерживать мяч. Сейчас времена изменились, многие уже не играют во дворах, как раньше. На мой взгляд, фристайл нужно вводить повсеместно. И на детско-юношеском уровне одну тренировку в неделю (а не 10-15 минут) полностью посвящать технической подготовке.

Необходимо создавать фирменный, узнаваемый стиль российского футбола. Как это было раньше с футболом советским, который базировался на отменной функциональной подготовке. К сожалению, мы чаще всего прибегаем к неправильному пути, взывая к помощи иностранцев. В результате — теряем свое лицо. Привлекаем непонятных людей из-за границы со странными методиками. Часто слышим: «Этот работал с Клоппом, а вот этот — с Гвардиолой». Хотя на самом деле он был 15-м ассистентом и на тренировках просто подавал мячи. Но человек приезжает в Россию и начинает учить нас футболу. Хочется задать вопрос: почему они не востребованы в своих странах?

Надо набраться терпения, доверять своим тренерам и игрокам и строго требовать с них.

О назначении Карпина

— Первое — очень приятно, что назначен именно российский специалист, — заметил Газзаев. — Это уже большой плюс с точки зрения патриотизма. Мы должны раз и навсегда наложить табу на то, чтобы национальную команду возглавлял иностранец. Считаю, что любые матчи сборных — это, по сути своей, игры патриотов. В этом мы лишний раз убедились на Евро-2020, наблюдая за Италией, Данией, Испанией, Англией и так далее. Футболисты выступают за разные клубы в разных странах и чемпионатах, но, собираясь в сборной, они объединены флагом, гимном и патриотизмом.

К слову, хотел бы обратиться к нашим молодым игрокам: они просто обязаны проявлять свои лучшие качества, характер и самоотдачу именно в составе национальной команды. Ведь они защищают честь страны!

Что касается выбора. Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд — значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером. До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции и как у футболиста, и как у тренера.

Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!

О составе сборной

— У нас не такой уж большой выбор. Порадовало, что вызвана группа молодых футболистов, — говорит Газзаев. — Сочетание опыта и молодости всегда давало хороший эффект. Главное — найти правильный баланс.

Отсутствие Дзюбы и Соболева? Такие решения — прерогатива главного тренера, ведь именно он отвечает за результат, качество игры и подбор состава. У каждого из экспертов или болельщиков есть свой взгляд. Но ответственность в данном случае лежит на Карпине. Даже второй тренер может озвучить свою позицию, но он не ответственное лицо.

В целом же прослеживается, что форварды современной формации должны быть более подвижными, гибкими, мобильными. В лучших клубах Европы есть быстрые нападающие, действующие по всему фронту атаки.

В последнее время в состав «Динамо», видимо, из-за травм не попадает Грулев. На мой взгляд, на фоне вызванных форвардов его не хватает. В пользу Смолова говорит опыт. Но у Грулева видна перспектива, это будущее сборной. Это футболист с хорошими скоростью и техникой, очень мобильный, отлично действует на «втором этаже».

Вызов 18-летнего Захаряна — вовсе не преждевременный. Если он достоин по игре — почему нет? В свое время я активно задействовал в стартовом составе футболистов 17-20 лет. Те, кто начинает так рано, это, конечно, большие таланты и будущие звезды. Другое дело, как они им распорядятся. Тот же Дзагоев мог стать фигурой мирового масштаба. Но обстоятельства это сделать не позволили. Он фантастически ярко дебютировал в ЦСКА, был очень результативен. Потом его стали дергать, менять позицию, опускать глубже в центр поля. Да и сам Алан, к сожалению, не распорядился своим талантом.

Вообще большой вопрос, почему у нас многие выступают на высоком уровне максимум до 30 лет. Сейчас в «ПСЖ» обследовали Месси и выяснили, что у него организм 20-летнего парня. Криштиану Роналду в 37 играет как в 27. Все дело — в правильном отношении к собственному организму, к тренировочному и спортивному режиму. Можно вспомнить футболистов ЦСКА, которые всегда очень много тренировались. В результате Игнашевич выходил на поле до 39 лет, братья Березуцкие — до 36. Акинфееву и Вагнеру — 35, Жиркову — 38, и они до сих пор продолжают карьеры. Без правильного тренировочного процесса игроки не растут, а деградируют. Сколько сейчас в ЦСКА молодых! Но кто из них попал в сборную?..

Вратари? Мне очень нравятся Лантратов из «Химок» и Сафонов из «Краснодара». На мой взгляд, это одни из самых перспективных голкиперов. Мог бы кто-то из них в теории стать наследником Акинфеева в ЦСКА, как об этом пишут в СМИ? Думаю, мог бы. Я удивлен, что в сборную не вызвали ни Лантратова, ни Сафонова. Но таков выбор тренерского штаба.

О выступлении России на Олимпийских играх

— Блестящее выступление нашей сборной, несмотря на усеченный состав, отсутствие гимна и флага, — не сомневается Газзаев. — Трудности закалили и стали дополнительной мотивацией и стимулом. Спортсмены проявили себя великолепно, с чем я их и поздравляю.

Обратил внимание, что на старте Олимпиады, пока результаты были рабочими, западные СМИ и спортсмены молчали. Но как только наша команда стала подниматься в медальном зачете и появились яркие достижения, такие как золотые медали в плавании после победы над американцами, те сразу начали вопить. Опять начались упоминания про допинг. Но этот шаблон надоел, он уже не проходит. Представители МОК не раз заявляли, что у России все в порядке.

Конечно, нельзя не отметить крайне необъективное судейство в художественной гимнастике. Явно стояла задача избавиться от гегемонии нашей страны в этом виде спорта. Судьи семь минут не могли определиться с победителем. Видимо, не получалось договориться или баллы посчитать? Очень жалко было смотреть на Дину Аверину, которая столкнулась с вопиющей несправедливостью. Все эти судьи не стоят слез этой девочки.

Будем верить, что в Париже в 2024 году мы стартуем полным составом, с гимном и флагом. Там нужно ставить задачу — победа в общем зачете Олимпийских игр.