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Сегодня, 00:09

Роберт Морено: «Очень стыдно, что в чемпионате России не переносят матч, когда в составе 14 игроков с отравлением»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роберт Морено.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил недовольство тем, что игра не была перенесена несмотря на то, что 14 игроков команды отравились.

«Очень стыдно, что в таком чемпионате, как чемпионат России позволяют допускать такие ситуации, когда в составе 14 игроков с отравлением, но тем не менее нам не идут навстречу и не переносят матч. Нам пришлось играть. Но это позор», — сказал Морено на пресс-конференции.

После 25 туров «Сочи» с 19 очками идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Ахмат&raquo; дома победил &laquo;Сочи&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ. Прощаемся с «Сочи»? 14 футболистов отравились перед матчем, у Морено — первое поражение в РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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