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Президент «Кана» назвал сумму трансфера Бека-Бека в «Локомотив»

17:28
Алексис Бека-Бека. Фото Instagram
Алексис Бека-Бека. Фото Instagram
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Президент «Кана» Оливье Пик подтвердил, что полузащитник Алексис Бека-Бека перейдет в «Локомотив».

«Сумма трансфера составит 7 миллионов евро: 6 миллионов плюс миллион в виде бонуса. Я не привык называть цифры, но это первый подобный случай для клуба с тех пор, как я пришел. В такой сложной ситуации, как та, в которой мы живем, я считаю, что эта сумма соответствует ценности игрока. Мне сказали, что самым крупным трансфером для «Кана» была продажа Н'Голо Канте в «Лестер» за 8 миллионов, поэтому я рад за наш клуб и его финансы», — цитирует Пике France Bleu.

Алексис Бека-Бека в прошлом чемпионате сыграл за «Кан» в 27 матчах и забил один мяч. Футболист был связан контрактом с французским клубом до июня 2023 года. Не так давно Алексис выступал на Олимпийских играх в Токио.

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Иван Шитик все материалы автора

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