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Прядкин рассказал, доволен ли он результатом развития РПЛ на данный момент

11:18
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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, доволен ли он результатом развития чемпионата России на данный момент.

«Развитие — это бесконечный процесс, всегда нужно быть в тонусе и искать лучшие решения. Если остановиться и сказать, что чем-то удовлетворен, — можно заканчивать. Удовлетворение — это мгновение, в котором ты понимаешь: да, решение было правильным, оно сработало и принесло пользу. Но в следующий момент начинается новый вызов, и ты обо всем забываешь. Это как в спорте: сегодня ты выиграл, но завтра начинается новый поход», — цитирует Прядкина ТАСС.

Функционер является президентом РПЛ с 2007 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12194101

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Виктория Кравченко все материалы автора

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