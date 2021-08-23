Прядкин рассказал, доволен ли он результатом развития РПЛ на данный момент

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, доволен ли он результатом развития чемпионата России на данный момент.

«Развитие — это бесконечный процесс, всегда нужно быть в тонусе и искать лучшие решения. Если остановиться и сказать, что чем-то удовлетворен, — можно заканчивать. Удовлетворение — это мгновение, в котором ты понимаешь: да, решение было правильным, оно сработало и принесло пользу. Но в следующий момент начинается новый вызов, и ты обо всем забываешь. Это как в спорте: сегодня ты выиграл, но завтра начинается новый поход», — цитирует Прядкина ТАСС.

Функционер является президентом РПЛ с 2007 года.