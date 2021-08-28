Кузяеву жаль, что ему не удастся сыграть против Роналду
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Группа хорошая, она мне понравилась, — сказал Кузяев. — Будет здорово сыграть против действующего чемпиона и против «Ювентуса». Топ-клубы. Хотелось бы сыграть против Роналду. Обидно, что он ушел. Против Месси получилось, а тут нет».
Ранее Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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