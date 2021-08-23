Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Дзюбы и Азмуна через год истекают контракты. Скоро у «Зенита» будет новое нападение

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит» Артем Дзюба и Александр Ерохин. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Сине-бело-голубых ждет масштабное обновление.
Михаил Кержаков, Даниил Одоевский и&nbsp;Давид Бязров.«Зениту» нужен вратарь. Кержакова и Одоевского мало для Лиги чемпионов

Самая короткая скамейка

В ночь на 3 сентября закроется заявка для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Для «Зенита» эта дата — фактический дедлайн работы на трансферном рынке. Конечно, для участия в РПЛ можно регистрировать новичков и позже (в России окно закроется 7 сентября), но в клубе наверняка извлекли урок из ошибок годичной давности. Напомним, в октябре 2020-го «Зенит» арендовал у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова уже после окончания заявочного периода в Лиге чемпионов. И новичка явно не хватало в матчах с «Лацио», «Брюгге» и «Боруссией» Д, когда команду скосили травмы.

Пока этим летом «Зенит» приобрел только одного футболиста — бразильского полузащитника Клаудиньо. Зато ушли сразу пять игроков основной обоймы — Себастьян Дриусси, Андрей Лунев, Юрий Жирков, Данила Прохин и Даниил Шамкин. У Сергея Семака и так была короткая скамейка, а сейчас от нее почти ничего не осталось. На сайте Transfermarkt.de можно сравнить число футболистов в составах клубов РПЛ. Сейчас у чемпионов России самая узкая обойма в лиге — всего 21 игрок. Больше всех футболистов — у ЦСКА и «Ростова» (по 28 человек).

Новички «Зениту» нужны хотя бы для количества. У сине-бело-голубых и так в лазарете Магомед Оздоев, а осенью число повреждений наверняка увеличится — это неизбежно, когда команда входит в график двух матчей в неделю.

Артем Дзюба и Александр Ерохин. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба и Александр Ерохин. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен.Ловрен уже не тот. За «Зенит» в Лиге чемпионов тревожно

Семь игроков без контрактов

Но трансферы — это текущая проблема клуба. И далеко не единственная. Когда закроется окно, «Зениту» нужно будет приступать к переговорам по продлению соглашений со многими ключевыми футболистами. Сразу у семи игроков контракты с невским клубом истекают следующим летом: Михаил Кержаков, Артем Дзюба, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев и Алексей Сутормин.

Разберем ситуацию каждого из игроков.

Кержакову в следующем январе исполнится 35 лет, он воспитанник и основной голкипер «Зенита» (на данный момент). Уже не первый сезон клуб продлевает контракт с Кержаковым на год, но раньше он считался вторым вратарем. Для страховочного варианта Михаил идеален. Но у «Зенита» растут перспективные Даниил Одоевский с Давидом Бязровым, которым тоже нужно дать дорогу. И, конечно, команде необходим твердый первый номер — не Кержаков.

Сутормин не очень доволен тем, что за два года в «Зените» так и не стал футболистом основы. Кроме того, его не слишком радует и основная позиция — Семак часто выпускает Алексея на место правого защитника, когда не может играть Караваев. Однако в клубе Суторминым довольны — это отличный вариант для резервиста.

Ракицкий в июле признался, что «Зенит» обещал продлить контракт, но конкретного разговора пока не было. Ярославу недавно исполнилось 32 года, к его скорости давно есть вопросы у болельщиков, но качественные длинные передачи с левой ноги в клубе умеет исполнять только он. Вопрос в том, понадобятся ли они в следующем сезоне. И да, в обойме есть еще один левоногий центральный защитник — Данила Хотулев, но ему пока 18 лет.

Оздоев пока травмирован, но и здоровый он, скорее всего, потерял бы место в стартовом составе. У «Зенита» высокая плотность футболистов в центре поля, уже после покупки Вендела Оздоев стал получать гораздо меньше игрового времени. Не факт, что «Зенит» захочет продлевать с ним контракт на тех же условиях.

Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо.Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии. Чем он так хорош

Другая линия форвардов

Три оставшихся игрока с истекающими контрактами — нападающие. Более того, единственные центральные нападающие в составе: Дзюба, Азмун и Ерохин.

У них ситуации разные. Например, Ерохин уже публично заявил, что будет счастлив остаться в «Зените» после следующего лета. Его контракт истекает в 2022-м, но есть опция продления на год — тут все зависит от клуба. Ерохин явно доволен своей ролью в команде: он отрезками выстреливает, регулярно выходит на замену или в основе, сейчас еще вернется в сборную России. Скорее всего, «Зенит» активирует опцию продления соглашения с Ерохиным, пусть ему и исполнится 32 в октябре.

А что делать с двумя звездами? Дзюбе в воскресенье стукнуло 33 года, он не забил ни одного мяча в шести матчах нынешнего сезона, всего один провел целиком. Артема не вызвали даже в сборную России, его эффективность снижается. Да, он стал лучшим бомбардиром в минувшем чемпионате, но основной форвард «Зенита» обязан доказывать свой уровень каждый месяц. Еще хуже, что Дзюба — совсем не тот игрок, который будет мириться со статусом запасного. Не удивлюсь, если зимой Артем отправится в аренду — тем более что он так уже делал для реанимации карьеры.

Наконец, Азмун. В отличие от Дзюбы, Сердар в расцвете сил и лет, но он и ликвиден на рынке. До сих пор сохраняется вероятность того, что Азмун покинет «Зенит» до закрытия трансферного окна. Его очень хотят в «Лионе» — болельщики каждый день наводняют соцсети клуба с вопросами о том, где же иранец, а также делают коллажи с Сердаром в форме французской команды.

У «Зенита» дилемма. С одной стороны, Азмуна сейчас можно продать по более-менее выгодной цене. Зимой иранец будет стоить намного дешевле, а следующим летом вообще станет свободным агентом, если не продлит контракт. Но кем тогда играть в Лиге чемпионов? У «Зенита» есть резервный вариант — форвард Гаэтан Лаборд из «Монпелье» (его, кстати, хочет и «Лион», если с Азмуном не срастется). Но с ним еще нужно подписать контракт, встроить в команду.

В любом случае «Зенит» скоро ждут перемены — в этом году или в следующем. И лучше бы, чтобы клуб начал готовиться к ним уже сейчас, ведь этим летом он уже обжегся в подобной ситуации — основной вратарь Лунев ушел свободным агентом. Не хочется, чтобы «Зенит» разом остался без всех нападающих.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Колосков жестко отреагировал на отмену лимита на легионеров
Россия снова проиграла Канаде на хоккейном ЧМ. На этот раз шансов вообще не было
Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр