У Дзюбы и Азмуна через год истекают контракты. Скоро у «Зенита» будет новое нападение

Сине-бело-голубых ждет масштабное обновление.

Самая короткая скамейка

В ночь на 3 сентября закроется заявка для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Для «Зенита» эта дата — фактический дедлайн работы на трансферном рынке. Конечно, для участия в РПЛ можно регистрировать новичков и позже (в России окно закроется 7 сентября), но в клубе наверняка извлекли урок из ошибок годичной давности. Напомним, в октябре 2020-го «Зенит» арендовал у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова уже после окончания заявочного периода в Лиге чемпионов. И новичка явно не хватало в матчах с «Лацио», «Брюгге» и «Боруссией» Д, когда команду скосили травмы.

Пока этим летом «Зенит» приобрел только одного футболиста — бразильского полузащитника Клаудиньо. Зато ушли сразу пять игроков основной обоймы — Себастьян Дриусси, Андрей Лунев, Юрий Жирков, Данила Прохин и Даниил Шамкин. У Сергея Семака и так была короткая скамейка, а сейчас от нее почти ничего не осталось. На сайте Transfermarkt.de можно сравнить число футболистов в составах клубов РПЛ. Сейчас у чемпионов России самая узкая обойма в лиге — всего 21 игрок. Больше всех футболистов — у ЦСКА и «Ростова» (по 28 человек).

Новички «Зениту» нужны хотя бы для количества. У сине-бело-голубых и так в лазарете Магомед Оздоев, а осенью число повреждений наверняка увеличится — это неизбежно, когда команда входит в график двух матчей в неделю.

Артем Дзюба и Александр Ерохин. Фото ФК «Зенит»

Семь игроков без контрактов

Но трансферы — это текущая проблема клуба. И далеко не единственная. Когда закроется окно, «Зениту» нужно будет приступать к переговорам по продлению соглашений со многими ключевыми футболистами. Сразу у семи игроков контракты с невским клубом истекают следующим летом: Михаил Кержаков, Артем Дзюба, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев и Алексей Сутормин.

Разберем ситуацию каждого из игроков.

Кержакову в следующем январе исполнится 35 лет, он воспитанник и основной голкипер «Зенита» (на данный момент). Уже не первый сезон клуб продлевает контракт с Кержаковым на год, но раньше он считался вторым вратарем. Для страховочного варианта Михаил идеален. Но у «Зенита» растут перспективные Даниил Одоевский с Давидом Бязровым, которым тоже нужно дать дорогу. И, конечно, команде необходим твердый первый номер — не Кержаков.

Сутормин не очень доволен тем, что за два года в «Зените» так и не стал футболистом основы. Кроме того, его не слишком радует и основная позиция — Семак часто выпускает Алексея на место правого защитника, когда не может играть Караваев. Однако в клубе Суторминым довольны — это отличный вариант для резервиста.

Ракицкий в июле признался, что «Зенит» обещал продлить контракт, но конкретного разговора пока не было. Ярославу недавно исполнилось 32 года, к его скорости давно есть вопросы у болельщиков, но качественные длинные передачи с левой ноги в клубе умеет исполнять только он. Вопрос в том, понадобятся ли они в следующем сезоне. И да, в обойме есть еще один левоногий центральный защитник — Данила Хотулев, но ему пока 18 лет.

Оздоев пока травмирован, но и здоровый он, скорее всего, потерял бы место в стартовом составе. У «Зенита» высокая плотность футболистов в центре поля, уже после покупки Вендела Оздоев стал получать гораздо меньше игрового времени. Не факт, что «Зенит» захочет продлевать с ним контракт на тех же условиях.

Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»

Другая линия форвардов

Три оставшихся игрока с истекающими контрактами — нападающие. Более того, единственные центральные нападающие в составе: Дзюба, Азмун и Ерохин.

У них ситуации разные. Например, Ерохин уже публично заявил, что будет счастлив остаться в «Зените» после следующего лета. Его контракт истекает в 2022-м, но есть опция продления на год — тут все зависит от клуба. Ерохин явно доволен своей ролью в команде: он отрезками выстреливает, регулярно выходит на замену или в основе, сейчас еще вернется в сборную России. Скорее всего, «Зенит» активирует опцию продления соглашения с Ерохиным, пусть ему и исполнится 32 в октябре.

А что делать с двумя звездами? Дзюбе в воскресенье стукнуло 33 года, он не забил ни одного мяча в шести матчах нынешнего сезона, всего один провел целиком. Артема не вызвали даже в сборную России, его эффективность снижается. Да, он стал лучшим бомбардиром в минувшем чемпионате, но основной форвард «Зенита» обязан доказывать свой уровень каждый месяц. Еще хуже, что Дзюба — совсем не тот игрок, который будет мириться со статусом запасного. Не удивлюсь, если зимой Артем отправится в аренду — тем более что он так уже делал для реанимации карьеры.

Наконец, Азмун. В отличие от Дзюбы, Сердар в расцвете сил и лет, но он и ликвиден на рынке. До сих пор сохраняется вероятность того, что Азмун покинет «Зенит» до закрытия трансферного окна. Его очень хотят в «Лионе» — болельщики каждый день наводняют соцсети клуба с вопросами о том, где же иранец, а также делают коллажи с Сердаром в форме французской команды.

[visuel du jour]



Parce que c'est la suite logique de notre recrutement ? l'OL, j'embarque dans la propagande Azmoun ? Lyon ??



J'esp?re que vous aimez le petit look graffiti ?



?? + ? = ?? pic.twitter.com/2hSS7VVdbh — Uj (@JuMclt) August 23, 2021

У «Зенита» дилемма. С одной стороны, Азмуна сейчас можно продать по более-менее выгодной цене. Зимой иранец будет стоить намного дешевле, а следующим летом вообще станет свободным агентом, если не продлит контракт. Но кем тогда играть в Лиге чемпионов? У «Зенита» есть резервный вариант — форвард Гаэтан Лаборд из «Монпелье» (его, кстати, хочет и «Лион», если с Азмуном не срастется). Но с ним еще нужно подписать контракт, встроить в команду.

В любом случае «Зенит» скоро ждут перемены — в этом году или в следующем. И лучше бы, чтобы клуб начал готовиться к ним уже сейчас, ведь этим летом он уже обжегся в подобной ситуации — основной вратарь Лунев ушел свободным агентом. Не хочется, чтобы «Зенит» разом остался без всех нападающих.