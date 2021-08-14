Отмена лимита и ограничение зарплат. Новая порция реформ от РФС на бумаге выглядит великолепно

Изменения должны вступить в силу уже со следующего сезона.

Клубы РПЛ получили письмо с новыми предложениями по реформам, сообщило в пятницу вечером издание Daily Storm.

Предложенные реформы основаны на анализе нидерландской компании Hypercube. Той самой, которая месяц назад представила новую концепцию проведения чемпионата России. К их первому появлению в нашем футболе я отнесся скептически. Не потому, что не считаю прогрессивным, когда сильные клубы чаще играют между собой. Просто нет ощущения, что формат проведения чемпионата — это ключевой вопрос, который выведет наш футбол на принципиальный новый уровень.

Теперь же речь идет о более фундаментальных вопросах — лимите на легионеров и ограничении зарплат игроков. С этого и нужно было начинать. Более того, планируется, что предложенные изменения вступят в силу уже со следующего сезона.

Доклад РФС о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Фото Daily Storm

Отмена лимита

По части отмены лимита все максимально адекватно. Приводятся примеры его пагубного влияния на наш футбол, а затем — последствия его отмены. Вещи абсолютно очевидные: повысится уровень конкуренции в клубах; «паспорта» (точнее уже бывшие) будут бороться за место в составе исключительно по спортивному принципу; оздоровится внутренний рынок, перегретые трансферные суммы и контракты российских игроков останутся в прошлом; искусственно завышенные зарплаты перестанут держать ведущих игроков в России, и они будут чаще уезжать в более сильные европейские чемпионаты.

Доклад РФС о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Фото Daily Storm

Все логично и красиво. Сложно придраться хоть к какому-то пункту.

При этом не будем забывать, что лимит в нашей стране — это не внутрифутбольное дело, такие вопросы решаются на уровне государства. Согласно последней информации, министерство спорта готово обсуждать послабление или усовершенствование лимита на легионеров.

Доклад РФС о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Под усовершенствованием имеется в виду введение критериев, только при соблюдении которых российский клуб сможет приглашать иностранцев. Это обезопасит наш футбол от низкопробных легионеров, как это было лет 20 назад, когда отдельные клубы завозили толпы сомнительных югославов. Все уже придумано — такая система используется, например, в чемпионате Англии. У нас разрабатывается система оценки каждого отдельного игрока, куда будут входить как личные параметры футболиста (количество сыгранных матчей, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. Получается, что «Уфа» больше не сможет подписать африканского парня из мини-футбола.

Потолок расходов

Еще одна тема, которая поднимается после каждого провала наших на международной арене, — потолок зарплат для игроков. Предлагается следующее: клубы обяжут доказывать, что сумма персональных расходов и трансферов по итогам 2021 года не превысила 85 процентов, а по итогам 2024 года — 70 процентов от суммы операционных доходов и доходов от трансферов.

На бумаге выглядит здраво, а вот реализация обещает быть не такой уж и простой.

Доклад РФС о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Фото Daily Storm

Развитие детско-юношеского футбола

Пункт, без которого не обходится ни одна реформа. Существенная часть доклада посвящена развитию детского футбола, клубных академий и их инфраструктуры. Там много нюансов, но ключевой пункт — это изменение самого подхода в детском футболе. Необходимо прийти к тому, что фокус сместится с результатов детских команд на индивидуальное развитие начинающих футболистов.

Предлагается также адаптировать правило УЕФА о «доморощенных игроках в заявке». Из 25 игроков в заявке должно быть минимум восемь доморощенных. Среди них — четыре воспитанника клуба и четыре воспитанника ассоциации (те, кто в возрасте с 16 лет до 21 года провел хотя бы три года в любом клубе РПЛ).

Доклад РФС о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ. Фото Daily Storm

Что дальше

Важно понимать, что это только проект, до решения еще довольно далеко. Сейчас его должны оценить клубы, потом на уровне РФС могут быть внесены правки, далее согласование на государственном уровне. На бумаге все смотрится здорово, но у нас часто случаются перегибы и перекосы, а голландцы вряд ли когда-нибудь до конца поймут все нюансы профессионального спорта, базирующегося на государственном финансировании.