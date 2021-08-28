Идову: «У каждой из наших команд в еврокубках есть шансы на выход дальше»
Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» оценил шансы российских команд на успех в еврокубках после жеребьевок.
«У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают. Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо. И «Зениту», и «Локомотиву» со «Спартаком» нужно готовиться к сумасшедшей динамике на протяжении всех матчей. Такие ошибки, которые могут простить в РПЛ, в Европе не прощают. Нужно цепляться и ценить каждый свой момент у чужих ворот. Соперники тяжелые, но шансы на выход дальше есть у каждой из наших команд», — сказал Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В группе Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». В соперниках у «Спартака»: «Наполи», «Лестер» и «Легия».
«Зенит» в Лиге чемпионов будет играть против «Ювентуса», «Челси» и «Мальме».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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