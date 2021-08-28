Идову: «У каждой из наших команд в еврокубках есть шансы на выход дальше»

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с «СЭ» оценил шансы российских команд на успех в еврокубках после жеребьевок.

«У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают. Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо. И «Зениту», и «Локомотиву» со «Спартаком» нужно готовиться к сумасшедшей динамике на протяжении всех матчей. Такие ошибки, которые могут простить в РПЛ, в Европе не прощают. Нужно цепляться и ценить каждый свой момент у чужих ворот. Соперники тяжелые, но шансы на выход дальше есть у каждой из наших команд», — сказал Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В группе Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем». В соперниках у «Спартака»: «Наполи», «Лестер» и «Легия».

«Зенит» в Лиге чемпионов будет играть против «Ювентуса», «Челси» и «Мальме».