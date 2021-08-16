Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин

В понедельник главный тренер сборной России назвал расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой

От Валерия Карпина ждали чего-то нового и свежего. Будем считать, что дождались. В его списке нет Шунина, Сафонова, Дзюбы и Соболева, зато присутствуют Максименко, Осипенко, Терехов, Магкеев и Тюкавин, которых Станислав Черчесов никогда в сборную не приглашал.

Понятно, что самая обсуждаемая тема — Дзюба. Человек, который никогда и никого не оставляет равнодушным. Герой ЧМ-2018, капитан национальной команды, из-за ряда поступков вызывающий отторжение у части болельщиков. У Артема куча поклонников (одних подписчиков в Instagram более миллиона), но еще больше хейтеров.

И он наверняка вновь оказался бы в составе, находись в той форме, что в 2018-2019 годах, когда Дзюба постоянно забивал и становился лучшим игроком России. Все-таки Карпин не просто так недавно встречался с Артемом и беседовал с ним более часа. Значит, рассчитывает. Но нынешнее состояние, из-за которого Дзюба перестал проходить в старт «Зенита», не позволяет получить вызов.

Похожая ситуация и у Соболева, которого многие требовали ставить с первых минут вместо Дзюбы. Спартаковец тоже сейчас не тянет конкуренцию в клубе, что уж говорить о национальной команде.

В итоге тройка нападающих выглядит так: Смолов, Заболотный и Тюкавин. Армеец из-за травмы пропустил последний тур, но, видимо, вот-вот поправится. А 19-летний динамовец — это свежий ветер, который должен дуть в паруса обновленной сборной.

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Также любопытен набор вратарей, где нет авторитетных Шунина, Джанаева, Лунева и Сафонова, но есть возвращение Гильерме, есть Дюпин, давно рвавшийся в сборную Максименко и Песьяков, которого Карпин оставлял в запасе в своем последнем матче в «Ростове» против «Зенита». Впрочем, эту тему отдали на откуп тренеру голкиперов Виталию Кафанову, а он отлично знает возможности Сергея по совместной работе.

В обороне ожидаемо нет Семенова, зато добавились Чистяков, Осипенко, Магкеев (в сборной железнодорожник записан именно в этой линии, хотя в «Локо» чаще выходит в опорной зоне) и Сергей Терехов. Последнему уже 31 год, значительную часть карьеры он провел в ФНЛ, а теперь в «Сочи» набрал такую форму, что пройти мимо этой кандидатуры сложно. Тем более без клуба находится вечный, казалось бы, Жирков, а левый фланг — традиционно проблемное место.

В полузащите все те, кого приглашал Черчесов. С юными Захаряном (его при любом раскладе выпустить хотя бы на минуту, чтобы тема сборной Армении ушла с повестки дня) и Мухиным, но и с опытными Ерохиным и Черышевым.

По составу к Карпину особых вопросов нет — вызваны те, кто в начале сезона в хорошей форме и постоянно выходит в стартовом составе в клубных командах. Главное же — кто в итоге будет играть с Хорватией. И как.

Одно дело — 18-19-летние Захарян, Мухин и Тюкавин в заявке, а другое — на поле. Планирует ли Карпин революцию или продолжит гнуть линию Черчесова — узнаем 1 сентября, в важнейшей встрече отбора на ЧМ.