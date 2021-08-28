Рассказываем, какие проблемы нужно будет решать чемпионам России после паузы.

Южноамериканцы в ловушке

После победы над ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура РПЛ я задал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку банальный вопрос о планах на двухнедельный перерыв. В ответ он озвучил проблему:

— К сожалению, окно международных матчей оказалось сдвинуто, в Южной Америке будут играть 10 сентября в три часа ночи, поэтому Барриоса и Клаудиньо не будет в нашем распоряжении.

На следующий день сборная Бразилии объявила о том, что в сборную вызван еще и Малком. Это произошло из-за упрямства властей Великобритании: все южноамериканские страны входят в красный список в плане ковидных ограничений, а значит, по возвращении оттуда все обязательно должны пройти десятидневный карантин. Исключений для футболистов нет, поэтому клубы английской премьер-лиги отказались отпускать южноамериканских игроков в свои сборные. Для национальных команд это потеря, ведь в сентябре пройдут не товарищеские матчи, а игры от борочного турнира чемпионата мира.

Более того, в ближайшее окно сборные зоны КОНМЕБОЛ сыграют сразу три матча. Из-за этого многие южноамериканские футболисты не успеют вернуться в свои клубы к первым матчам после паузы. Зенитовцы тоже.

В пятницу, 10 сентября, в 2 часа ночи по московскому времени Колумбия сыграет с Чили, а в 3.30 Бразилия начнет встречу с Перу. Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» УЕФА назначил на вторник, 14 сентября. Соответственно, РПЛ поставит встречу сине-бело-голубых с «Ахматом» на 11 сентября (календарь по дням на туры после паузы еще не составлен). Очевидно, что Малком, Клаудиньо и Барриос не успеют вернуться в Санкт-Петербург к стартовому свистку. А если и успеют, то едва ли попадут в основной состав.

Поездка в Лондон — под вопросом

Но на матче с «Ахматом» проблемы «Зенита» не заканчиваются. Из-за упомянутых выше ковидных ограничений в Великобританию не смогут прилететь Малком, Клаудиньо и Барриос. Их просто не пустят. На сайте правительства Соединенного Королевства написано: «Если в последние десять дней вы находились на территории страны из красного списка, то вас пустят в Великобританию, только если вы — британский или ирландский гражданин, а также если у вас есть вид на жительство в Великобритании».

Но и это еще не все. Если Бразилия и Колумбия находятся в красной зоне, то Россия — в оранжевой. Это значит, что всем прибывающим необходимо пройти десятидневный карантин. На второй день можно сдать тест и выйти из карантина, если он будет отрицательным, однако это правило касается только вакцинированных. В «Зените» многие привиты российским «Спутником V», но Великобритания пока его не одобрила — для англичан это равносильно тому, что команда не вакцинирована.

Выхода два. Первый — «Челси» убеждает УЕФА в том, что ни у кого из «Зенита» проблем со въездом в Британию не будет. Речь идет в том числе о Клаудиньо, Малкоме и Барриосе. Меня заверили в клубе, что матч будет обязательно проведен при полных составах — без бразильцев и колумбийца «Зенит» играть не намерен.

Второй — встречу переносят в другую страну. Прецеденты в этом году уже были — британские клубы неоднократно проводили еврокубковые встречи на нейтральных полях: в Будапеште, в Бухаресте, в Севилье, в Риме, в Турине. «СЭ» уже обратился в пресс-службу «Зенита» за комментарием:

— Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно, как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение.