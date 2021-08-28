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Трудности «Зенита»: матч с «Челси» — на нейтральном поле? На «Ахмат» — без Малкома, Барриоса и Клаудиньо?

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 14:40
Малком (слева) и Клаудиньо (справа). Фото ФК «Зенит»
Малком (слева) и Клаудиньо (справа). Фото ФК «Зенит»
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Южноамериканцы в ловушке

После победы над ЦСКА (1:0) в матче 6-го тура РПЛ я задал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку банальный вопрос о планах на двухнедельный перерыв. В ответ он озвучил проблему:

— К сожалению, окно международных матчей оказалось сдвинуто, в Южной Америке будут играть 10 сентября в три часа ночи, поэтому Барриоса и Клаудиньо не будет в нашем распоряжении.

На следующий день сборная Бразилии объявила о том, что в сборную вызван еще и Малком. Это произошло из-за упрямства властей Великобритании: все южноамериканские страны входят в красный список в плане ковидных ограничений, а значит, по возвращении оттуда все обязательно должны пройти десятидневный карантин. Исключений для футболистов нет, поэтому клубы английской премьер-лиги отказались отпускать южноамериканских игроков в свои сборные. Для национальных команд это потеря, ведь в сентябре пройдут не товарищеские матчи, а игры отборочного турнира чемпионата мира.

Более того, в ближайшее окно сборные зоны КОНМЕБОЛ сыграют сразу три матча. Из-за этого многие южноамериканские футболисты не успеют вернуться в свои клубы к первым матчам после паузы. Зенитовцы тоже.

В пятницу, 10 сентября, в 2 часа ночи по московскому времени Колумбия сыграет с Чили, а в 3.30 Бразилия начнет встречу с Перу. Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» УЕФА назначил на вторник, 14 сентября. Соответственно, РПЛ поставит встречу сине-бело-голубых с «Ахматом» на 11 сентября (календарь по дням на туры после паузы еще не составлен). Очевидно, что Малком, Клаудиньо и Барриос не успеют вернуться в Санкт-Петербург к стартовому свистку. А если и успеют, то едва ли попадут в основной состав.

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Поездка в Лондон — под вопросом

Но на матче с «Ахматом» проблемы «Зенита» не заканчиваются. Из-за упомянутых выше ковидных ограничений в Великобританию не смогут прилететь Малком, Клаудиньо и Барриос. Их просто не пустят. На сайте правительства Соединенного Королевства написано: «Если в последние десять дней вы находились на территории страны из красного списка, то вас пустят в Великобританию, только если вы — британский или ирландский гражданин, а также если у вас есть вид на жительство в Великобритании».

Но и это еще не все. Если Бразилия и Колумбия находятся в красной зоне, то Россия — в оранжевой. Это значит, что всем прибывающим необходимо пройти десятидневный карантин. На второй день можно сдать тест и выйти из карантина, если он будет отрицательным, однако это правило касается только вакцинированных. В «Зените» многие привиты российским «Спутником V», но Великобритания пока его не одобрила — для англичан это равносильно тому, что команда не вакцинирована.

Выхода два. Первый — «Челси» убеждает УЕФА в том, что ни у кого из «Зенита» проблем со въездом в Британию не будет. Речь идет в том числе о Клаудиньо, Малкоме и Барриосе. Меня заверили в клубе, что матч будет обязательно проведен при полных составах — без бразильцев и колумбийца «Зенит» играть не намерен.

Второй — встречу переносят в другую страну. Прецеденты в этом году уже были — британские клубы неоднократно проводили еврокубковые встречи на нейтральных полях: в Будапеште, в Бухаресте, в Севилье, в Риме, в Турине. «СЭ» уже обратился в пресс-службу «Зенита» за комментарием:

— Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно, как клубы, так и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение.

Вполне вероятно, что матч перенесут в другую страну. Если с делегацией «Зенита» теоретически разобраться можно, ведь Россия находится в оранжевой зоне, то для южноамериканцев едва ли сделают исключения — Великобритания отказалась смягчать правила даже для игроков из АПЛ. «Челси» — принимающая сторона, и она обязана обеспечить проведение игры при полных составах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Арсенал 0
2-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Гоша Чернов все материалы автора

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