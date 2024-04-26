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Мендес: «Нужно быть реалистами, отдавать себе отчет, что лига отдаляется от ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что красно-синие хотят бороться за победы и в РПЛ, и в Кубке России.

— Понятно, что мы хотим подняться как можно выше в турнирной таблице, — сказал Мендес. — К сожалению, в этом сезоне у нас то взлеты, то падения. Сейчас мы должны думать, чтобы закончить чемпионат как можно выше и использовать свой шанс в Кубке России.

— С чем связываете взлеты и падения в это сезоне?

— Если бы у меня был ответ, то я не находился с вами на этой планете (смеется). Не знаю почему так. Это грустно. У нас очень хороший состав. Возможно, во многих матчах мы проявляли не полную концентрацию, это стоило нынешнего положения в турнирной таблице.

— Кубок для ЦСКА сейчас важнее чемпионата?

— Конечно, мы хотим бороться в двух турнирах. Но нужно быть реалистами, отдавать себе отчет, что лига отдаляется от нас. Но должны подходить к каждому матчу собранно и выиграть все оставшиеся матчи.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.

Алексис Дуарте и&nbsp;Милан Гайич в&nbsp;дерби ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Дерби страха. ЦСКА и «Спартак» избежали худшего, но ничья — подарок конкурентам
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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Мендес: «Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 0 : 1
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 0 : 0
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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