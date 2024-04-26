Кучеров не спасает. «Тампа» — в шаге от вылета
Сергея Бобровского связывают с «Тампой» давние кубковые разборки. Еще в «Коламбусе» российский вратарь выбивал «Лайтнинг» в первом раунде плей-офф-2019, причем серия закончилась под ноль (4-0). Тогда с Бобровским в команде играл Артемий Панарин. Их пути давно разошлись, но спустя пять лет сюжет кошмарного первого раунда для «Молний» может повториться. Только теперь Бобровский выступает за «Флориду», а в партнерах Сергея — другой герой МЧМ-2011 — Владимир Тарасенко. «Пантерз» выиграли третий матч подряд и готовы отправить команду Джона Купера в длительный отпуск уже послезавтра.
В том, что серия проходит под контролем «Флориды», нет большой сенсации. Шансы «Пантерз» изначально выглядели предпочтительнее. Действующий финалист Кубка Стэнли ровнее прошел регулярный чемпионат, усилился в дедлайн и подошел к плей-офф с правильным балансом между звеньями.
Проблема «Тампы» и боль ее тренера Купера — в том, что за пределами первой супертройки с Никитой Кучеровым не хватает сильных исполнителей, способных решать в трудные моменты. Вера в могущество лучшего бомбардира регулярки пока подводит «Тампу» — соперники перекрыли Кучерову кислород. «Пантерз» показали, как умеют включаться и вытаскивать матчи. Две игры в Санрайзе закончились с разницей в одну шайбу, но побеждала «Флорида» абсолютно по делу.
Серия подавалась через вратарскую дуэль Бобровского и Андрея Василевского. По двум матчам спаситель «Тампы» показал лучшую статистику отраженных бросков, но команда все равно проигрывала.
«Лайтнинг» по подбору исполнителей в атаке не готовы тягаться с «Пантерз». «Флорида» превосходит соперника в организации игры. На старте третьего матча вся активность «Молний» сводилась к беготне и желанию задавить соперника высоким темпом. Гости справились с ним и открыли счет, когда Мэттью Ткачак своевременно подключился на пятак и получил классную передачу из-за ворот.
«Тампа» успела ответить до первого перерыва, но гол Энтони Чирелли справедливо отменили из-за положения вне игры. Во втором периоде «Молнии» забили уже по правилам. И хотя гол Стивена Стэмкоса пришел после рикошета, он полностью вытекал из логики матча. «Тампа» включилась, выровняла игру, а «Пантерз» словно не поверили, что соперник, у которого почти ничего не получалось в первом периоде, так раздухарится.
Тайлер Мотт воспользовался моментом и подловил Бобровского прямым броском со средней дистанции. Сергею на пятаке перекрывали обзор и свои, и чужие игроки. Немного удачи — и «Тампа», которая блистательно пользовалась дальней лавкой, отгрузила бы третий гол растерявшейся «Флориде», но Бобровский не дрогнул и спас команду. Это был ключевой момент матча.
«Флорида» пришла в себя после гола Сэма Райнхарта. Не зря канадец настрелял 57 шайб в регулярке! Форвард ювелирно попал в ближний угол после классного паса Владимира Тарасенко, который вывел партнера на выгодную позицию. Задор «Тампы» угас, и «Пантерз» вернулись к привычному для этой серии делу. Затяжная позиционная атака привела к третьему голу от защитника Брэндона Монтура. Василевский не справился с дальним броском.
В заключительной 20-минутке все увидели прежнюю картину. «Флорида» грамотно сыграла по счету, не позволив «Тампе» задуматься о камбэке и переломе в серии. Как хитрый Джон Купер ни старался перестроить команду, «Пантерз» в режиме убийцы разбили все старания «Молний» в атаке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 0
|3 - 0
|26.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|3 : 5
|26.04
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|2 : 3