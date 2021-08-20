Жирков возвращается в ЦСКА. Совершенно ясно почему. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о ситуации и перспективах армейского клуба.

Зачем ЦСКА Юрий Жирков?

Вопрос сродни такому: зачем сборной Дзагоев? Алан провел последний матч за национальную команду в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии, а в этом сезоне неожиданно стал играть за клуб постоянно. Пусть не по 90 минут, но с ним на поле футбол армейцев стал намного осмысленнее и интереснее в атаке.

Вызов Дзагоева в сборную стал бы камбэком года. Возвращение Жиркова к красно-синим назвать таковым сложно, но, кажется, есть понимание, зачем Юрий нужен ПФК. Ведь сложно было понять, зачем ЦСКА отдает молодого Тикнизяна в «Локомотив» и возвращает 38-летнего ветерана.

Так вот, второе пришествие Жиркова, как понимаю, вызвано не только необходимостью продублировать позицию на левом фланге исполнителем понятного качества. Но и желанием на его примере воспитывать других. С начала лета, когда в ЦСКА Ивицу Олича сменил Алексей Березуций, вопросов, что происходит с клубом, возникло в избытке. Остаются они и сейчас, тем более армейцы исторически ведут себя сдержанно в информационном пространстве. И выбор второго подряд главного тренера без опыта работы в этом качестве смущает многих.

Самая популярная версия общеизвестна. После перехода контрольного пакета акций клуба в руки ВЭБ начали говорить, что теперь Евгений Гинер является президентом ЦСКА лишь формально, а все стратегические решения остаются за председателем совета директоров Максимом Орешкиным. По сути, каждый сторонний комментарий на тему снижения спортивных результатов так или иначе сводился к теме глобальных перемен в системе управления красно-синими. Не говоря о волне слухов, инсайдов и мнений.

Гинер и Орешкин в своих интервью это не раз опровергали, но, как бы то ни было, стоит признать: ЦСКА три года назад выпал из борьбы за Лигу чемпионов, а с четкой задачей брать титул в РПЛ простился еще раньше. Не имелось денег, позволяющих ставить такие цели. А когда они появились, оказалось, что вложения в трансферы по какой-то причине неэффективны.

Впрочем, это все понятные материи. В отличие от главного — что же происходит с ЦСКА? Не в текущем моменте, а в перспективе, на несколько лет вперед.

Говорить от лица клуба было бы странно. Но, насколько известно, ЦСКА пересмотрел многое из случившегося в последнее время и выбрал основным вектором подготовку резерва. Если то, что декларируется сейчас внутри ПФК, будет сделано, то через два-три года красно-синие должны стать инкубатором талантливых игроков, комплектуя ими свой состав.

Идея не нова. «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Спартак», даже «Зенит» — все они раньше или позже пришли к тому же.

Но если говорить конкретно про перемены в ЦСКА, то там активно запускаются программы подготовки и контроля. Более того, клуб начинает проводить даже скрининг всех футболистов, ушедших в аренду. Ограниченность бюджета диктует ставку на внутренние ресурсы здесь и сейчас и на развитие молодежи. Команда должна стать «фермой», где производство игроков будет поставлено на поток в условиях жесткого и понятного мониторинга их развития. Началась работа на «выход», а не на «вход».

Когда после трех туров у ЦСКА было два поражения, удивляло, что нет ни суеты, ни трагедии. Странно вроде бы говорить так, но результаты на старте руководство встретило с пониманием: уступили тем, кто как минимум не слабее. А может, и сильнее на данном отрезке чемпионата.

Безусловно, если бы ЦСКА полностью завалил начало турнира РПЛ, вопросов к тренеру возникло бы много. Но сегодня очевидны приоритеты москвичей: если команда внизу таблицы — это одно, если она идет в районе пятого-шестого места с надеждой рассчитывать на лучшее — другое. 50 миллионов евро на трансферы за одно окно никто тратить не собирается. А раз так — ставка на топовых иностранных тренеров не делается.

И здесь надо ответить на самый важный кадровый вопрос: почему ЦСКА тренирует Березуцкий? Когда братья закончили карьеру и вернулись в ПФК, там им дали возможность увидеть, как все функционирует — от академии до офиса. И только потом стали выдвигать на иные позиции. Алексей работал с Леонидом Слуцким в Голландии, одной из лучших стран по подготовке резерва. Брат — носитель красно-синего духа, легенда, в курсе всех событий, и его принимает коллектив. Очевидно, что раздевалкой ЦСКА управляют Акинфеев и Дзагоев, которые Березуцкого поддерживают полностью — недавно капитан очень четко высказался на этот счет.

Хорошо это или плохо? Наверное, самое подходящее слово — разумно. Если клуб сможет реализовать подобную модель, то на данном этапе развития это станет успехом. Учитывая пессимизм, периодически возникавший в последние годы.

Если нет... По крайней мере понятно, что именно ЦСКА хочет сделать и почему. Тоже ведь конкретная реформа — в рамках одного конкретного клуба.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.