Карпин: «До 70-й минуты в матче с «Уралом» все понравилось»

Главный тренер «Ростова «Валерий Карпин прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«В целом, первым таймом полностью доволен. У наших ворот вообще по-моему только после углового был момент. До 70-й минуты все понравилось. Не понравились последние минуты, когда «Уралу» надо было рисковать и устроили навал, из чего выжимал моменты. Состав соперника не удивил. Тот же состав, что играл с «Сочи». Так понимаю, ставка была на быстрых игроков. Против «Урала» сложно играть и дома, и на выезде», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (24 очка) идет 13-м.