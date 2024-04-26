Зарема Салихова: «Угальде, Медина... никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала ничью красно-белых с ЦСКА (0:0) в 21-м туре чемпионата России.

«Угальде, Медина... никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так. Ларссон за 4,5 млн разрывал ЦСКА. Ну, может к следующему сезону или через год Угальде адаптируется и наберет форму. Главное верить», — цитирует Metaratings.ru Салихову.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.