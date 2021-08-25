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В «Спартаке» рассказали о готовности Промеса и Мозеса к матчу с «Сочи»

18:40
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Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о готовности нападающего Квинси Промеса и полузащитника Виктора Мозеса к матчу шестого тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».

«В данный момент они близки к выходу. Мы их подводим к общей кондиции. В скором времени они появятся на поле. К сожалению, не получилось чуть-чуть раньше — Виктор недавно получил травму, у Квинси затянулась. Мы пытались как-то форсировать лечение Промеса, но из-за индивидуальных особенностей не получалось. Аккуратно его подводили неделя за неделей, и вот он уже практически готов», — сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 26 августа. Начало — в 18.30. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблицей РПЛ.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/nNd9ElElUDM

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Александр Кравченко все материалы автора

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