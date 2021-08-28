Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смолов про жеребьевку Лиги Европы: «Группа классная. Она проходимая»

09:11
Теги:

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметил, что железнодорожникам досталась проходимая группа в Лиге Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

«Группа классная, — приводит ТАСС слова Смолова. — Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу».

Первый тур группового этапа Лиги Европы пройдет 16 сентября. Также матчи групповой стадии состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12242827

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Басков на свадьбе Марины Федункив: "Женщине в соку нужен жеребец"
Глава МИД Украины назвал заявление президента Эстонии неуместным
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»