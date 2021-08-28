Смолов про жеребьевку Лиги Европы: «Группа классная. Она проходимая»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметил, что железнодорожникам досталась проходимая группа в Лиге Европы.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
«Группа классная, — приводит ТАСС слова Смолова. — Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу».
Первый тур группового этапа Лиги Европы пройдет 16 сентября. Также матчи групповой стадии состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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