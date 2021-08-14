Лимит на лимит. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — о проектах реформ нашего футбола и их самом серьезном вопросе.

Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. А.П. Чехов.

Восторг, который сопровождает новость о предстоящей отмене лимита в российском футболе, настолько искренен и велик, что поневоле проникает в души даже тех, кто к подобной идее относится скептически.

41-е место России в рейтинге ФИФА, 9-е в таблице клубных коэффициентов УЕФА и 15-е там же в нынешнем сезоне поневоле опускают подбородки вниз. «Рубин» не может забить ни одного мяча скромному «Ракуву», где тренер — бывший физрук. «Спартак» точно так же, без единого гола, сметен «Бенфикой». Разумеется, надо искать если не виноватых, то причину. И если Евро-2020 стоил работы Черчесову (который с первого своего дня в сборной буквально кричал про подготовку игроков в клубах), то сейчас другой крайний. Лимит.

Его противники жонглируют известными доводами:

— из-за лимита зарплаты россиян завышены — и они этими деньгами избалованы;

— из-за лимита своя молодежь не растет, поскольку место в составе и так гарантировано;

— из-за лимита у тренеров связаны руки, они не могут выставить оптимальный состав или купить нужных им футболистов.

Но вот что смущает — и сильно — в разговорах о предстоящей отмене ограничений на иностранцев: там вообще нет темы сборной. И стоит только заговорить об этом — как сразу же достается аргумент «видели, как мы выступили на Евро при лимите?».

В докладе голландской компании Hypercube, разрабатывавшей проект реформ нашего футбола, есть не только алгоритм действий, но и рецепт успеха для национальной команды: «Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА».

Сложно поспорить. Хотя в начале 90-х, когда почти вся сборная состояла именно из таких, это национальной команде не помогло. Впрочем, сборная — это сборная. Речь идет в первую очередь о клубах РПЛ. Которым мешает лимит.

РФС может отменить лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но невозможно понять, почему после его отмены все они заживут лучше. Как и невозможно понять, зачем командам премьер-лиги, особенно тем, кто привык считать деньги, нужно будет содержать и развивать свои академии, на что уходит от 2 миллионов евро в год и более.

Есть вопросы, на которые никто не ответил — из людей, которым принимать решение и на которых ляжет ответственность за то, что произойдет потом.

Как российские игроки упадут в цене, если те же люди станут продавать их тем же людям? О'кей, доморощенный футболист Х стоит сейчас 5 миллионов евро из-за паспорта, «Зенит» купил его у «Уфы». Деньги остались в России, башкирский клуб дальше может быть рентабельным и на эти средства приобретет кого-то у «Велеса» или «Балтики» — эти клубы тоже живут. Провернули трансфер аргентинца или голландца за те же 5 миллионов — деньги ушли за рубеж. Зарплата уходит туда же. А иностранные команды на них готовят нового игрока и опять продают его в Россию.

Понятно, что купить проще, чем создать. Можно позвать Виктора Кашшаи руководить арбитрами — и точно так же, как раньше, получать по несколько судейских скандалов за тур.

Можно позвать Руя Виторию — и закончить с Лигой чемпионов, даже не начав.

Можно позвать Hypercube — и получить проект реформ, где вместо внятной системы чемпионата есть сложная сетка, в которой прежние заслуги так же важны в новом сезоне, как и текущие результаты.

Простых решений в сложных вопросах нет. Отменить лимит — и Россия станет чемпионом мира, а клубы начнут год из года брать еврокубки? Ведь никто же пока не сказал (разве что в спорах болельщиков), какая философия должна быть у нашего футбола, какая модель, какие приоритеты. И предлагается решить важнейший вопрос голосованием клубов.

Если вопрос переноса матчей 6-го тура РПЛ решается исходя из фамилии: был Черчесов, менять даты участники лиги не хотели, пришел Карпин — захотели, — то, может быть, дело не в лимите?

«Российские игроки должны биться за место». Конечно! А иностранцы? Тот же Деспотович, который станет выходить на поле при любом раскладе. Или Промес. А Оганесян, нападающий молодежной сборной, не играет. Если ТАК вылетать от «Бенфики» — важно ли принципиально, Оганесян или Промес в атаке «Спартака»?

Джордан Ларссон, Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сейчас смешаны в одну кучу разные вещи. Лимит это одно, зарплаты игроков — другое, качество тренировочного процесса и подготовка футболистов — третье.

Давайте подумаем еще вот о чем. Если происходит любая реформа, кто-то всегда оказывается в выигрыше. УЕФА в сентябре хочет отменить финансовый fair play. Взамен ввести потолок зарплат, и если кто-то не хочет его соблюдать, то придется заплатить налог на роскошь. Выглядит как сдача позиций перед топами, затеявшими Суперлигу. Выгоду получат богатые, остальные просядут, и прилично.

Кто выиграет от отмены лимита в России? «Зенит», «Рубин», «Краснодар», возможно, «Спартак» — особенно если речь пойдет об ограничениях для иностранцев в виде требований к их предыдущей карьере. Остальные, на мой взгляд, проиграют. В том числе сборная.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус задал в этой связи хороший вопрос: «Вы видите проблему именно в русских. Именно их зарплаты вас раздражают и именно их вы хотите изгнать в ФНЛ и в Албанию. Развиваться... Конкурировать... Вы ответьте, пожалуйста, про «Рубин»: сможет ли он, играя только легионерами, побеждать поляков?»

Какой результат от реформ может быть, если решения по ним будут принимать в том числе далекие от футбола люди?

Почему ни в «Зените», ни в «Спартаке» нет спортивного директора (о'кей, у красно-белых он на следующей неделе появится)?

Почему отечественный рынок не дает претендентов на эту должность? Как и в «Локомотиве», «Динамо», да в том же РФС, где ждали немецкого специалиста, но пока не срастается. Нет ума — по Чехову?

Но зачем тогда вообще футбол в стране, если в нем не останется россиян? Кроме низших лиг.

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