Витория пока не убеждает, но у Тедеско тоже были плохие матчи. В чем отличия нынешнего «Спартака» от команды прошлого сезона?

К качеству игры вопросы были и при немце.

Интересно оценивать игру команды Руя Витории через аналогии со «Спартаком» Доменико Тедеско. Особенно сейчас, когда мы вспоминаем времена немца в основном с положительной стороны.

Сразу скажу: это абсолютно нормально, если позитивные эмоции от результата в целом влияют на восприятие процесса его достижения. Но теперь — к футболу. И отличный пример для разбора — матч в Туле в минувшие выходные.

В мае этого года «Спартак» уже играл с «Арсеналом». Туляки вышли похожим составом, под руководством того же тренера, на том же стадионе. «Спартак» — с другим коучем, но почти полностью идентичными игроками (то есть качество команд сильно не изменилось, поэтому анализ можно считать референтным), если не на поле, то в заявке. «Спартак» Тедеско победил — 2:1, но играл не очень хорошо. «Спартак» Руя Витории сделал ничью, но мог выиграть на последних минутах, если бы Жиго занес мяч в ворота из удобнейшей позиции. И да, нынешний «Спартак» тоже сыграл плохо.

В майском матче InStat записал красно-белым пять голевых моментов, тогда как команда Витории на выходных собрала восемь. «Арсенал» в майском матче создал четыре момента на гол, на выходных — на один больше.

Теперь сравним совокупную опасность угроз (xG), созданных «Спартаком»: в мае — 1,3, август — 1,4. «Арсенал»: в мае — 0,78, в августе — 1,4. То есть выходит, что команда Тедеско давала бить из менее опасных ситуаций, но при этом создала чуть меньше остроты у ворот соперника. Правда, важно отметить, что 40-процентная реализация моментов, которая была достигнута в майском матче, в этот раз обеспечила бы «Спартаку» минимум три гола, но показатель реализации красно-белых — всего 13%. С таким не разгуляешься.

«Спартак» Руя Витории больше бил: 18 ударов (семь точных) против 14 (четыре точных) и немного больше допустил ударов по своим воротам: 11 (четыре точных) против 10 (три точных). На выходных «Спартак» соорудил восемь ключевых передач (50% точности), тогда как в мае — всего три (63% точности). То есть атаковали красно-белые в большей степени за счет движения мяча через передачи. При Тедеско доставка мяча часто работала за счет индивидуальных качеств: скорости Айртона, дриблинга Мозеса и Ларссона, забросов на Соболева. Нынешний «Спартак» пытается проникать на ударные позиции иначе. Кстати, в мае «Спартак» совершил почти на треть больше потерь мяча (90 против 66), но лучше боролся: (55% выигранных единоборств против 45%) и сильно качественнее отбирал мяч (81% против 55%).

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

При Тедеско «Спартак» лучше прессинговал: 16 попыток (75% успешности) против 12 (33%), но обращают на себя внимание цифры Тулы в этом компоненте — 19 попыток прессинга в августе против девяти в мае. Причем в августе прессинг «Арсенала» собрал приличные 42%, тогда как в мае было всего 33%. Это, кстати, объяснимо. Ведь «Спартаку» Тедеско было максимально сложно перекрывать начало атак, поскольку чаще всего это был мощный удар вперед от центрального защитника, после которого Соболев выигрывал все в финальной трети (мяч на половине поля «Спартака» вообще не находился).

«Спартак» Витории действует иначе — заставляет соперника вступать в высокий прессинг, разыгрывая мяч от ворот короткими передачами. Напомню, что ранний Тедеско тоже старался играть низом, но весной 2021-го совсем от этого отошел.

Если подытожить, то «Спартак» в Туле оба раза выглядел действительно слабо: в мае создал меньше моментов, но с более высокой опасностью каждого, в августе, наоборот, больше голевых ситуаций, но меньше качественных.

Если в целом при Тедеско «Спартак» лучше реализовывал шансы, эффективнее боролся и прессинговал, то команда Руя точно лучше доставляет мяч в штрафную через пас и создает больше голевых ситуаций. Это видно и по сезону в целом, и по матчам с «Арсеналом». Другими словами, это совершенно другой футбол.

Для меня очевидно, что на качество игры нынешнего «Спартака» сильно влияет слабая форма Соболева, Ларссона, а также отсутствие Промеса и Мозеса. У всех четверых есть причины, по которым они не в оптимальном состоянии. Плюс изменение тренировочного процесса, которое не дает нужного эффекта, в первую очередь функционального. За это многие уничтожают главного по физподготовке «Спартака» Владимира Чепзановича, но упражнения выбирает штаб Витории, поэтому в этом смысле больше вопросов к нему.

Ну и еще одним важным моментом является характер Руя Витории. Тедеско одной харизмой выжимал соки из футболистов, а португалец так работать не привык. Поэтому у футболистов «Спартака» часто случаются затмения, связанные с потерей концентрации, как в матче с «Нижним Новгородом», где красно-белые на ровном домашнем поле получили легкие голы в собственные ворота. Это же действует и в обратную сторону — собранности не хватает для реализации своих шансов. Для меня очень важно понять, как красно-белые будут играть с лидерами чемпионата. Очевидно, что в таких матчах с концентрацией все должно быть гораздо проще.