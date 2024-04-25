Федотов об игре Акинфеева: «Игорь снова показал свой уровень»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру голкипера клуба Игоря Акинфеева в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

38-летний вратарь не принимал участия в игре 25-го тура против «Ахмата» (1:2). Его место в стартовом составе красно-синих занял Владислав Тороп.

— Сегодня в состав вернулся Игорь Акинфеев.

— Игорь снова показал свой уровень. График напряженный. Завтра восстановление, потом вылет в Калининград и снова ответственный матч. Время покажет, кто будет стоять в воротах — не будем бежать впереди паровоза.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 27 голов и 8 раз отыграл на ноль.

На данный момент армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. 28 апреля московский клуб проведет выездную встречу с «Балтикой».