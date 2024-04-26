Мендес: «Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат»

Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Понятно, что в этом матче не было много голевых моментов. Но самый опасный момент создали мы, хотя не смогли его реализовать. А сейчас должны готовиться к следующей игре. Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат», — сказал Мендес.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.