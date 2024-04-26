Мендес: «Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат»
Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
«Понятно, что в этом матче не было много голевых моментов. Но самый опасный момент создали мы, хотя не смогли его реализовать. А сейчас должны готовиться к следующей игре. Обе команды старались, чтобы выиграть матч, но ничья — это справедливый результат», — сказал Мендес.
«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|0 : 1
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 0
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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