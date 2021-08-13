Слуцкого в еврокубках обыграл бывший физрук. Тренер «Ракува» 15 лет работал учителем в школе

Невероятная история Марека Папшуна.

Марек Папшун — пока что главный герой Лиги конференций. Его «Ракув» прошел «Рубин», чей состав в пять раз дороже польской команды, которая творит историю.

В этом году «Ракув» отмечает столетие, и пока получается очень неплохо. В мае команда выиграла Кубок и серебро в чемпионате, в июле — Суперкубок, а вчера победила команду Слуцкого. «Ракув» еще два года назад выступал во втором дивизионе, а сейчас в дебютном сезоне в еврокубках выбил уже двух соперников.

Марек Папшун. Фото Global Look Press

Главная причина успеха — тренер Марек Папшун. Харизматичный и эмоциональный специалист в 2016 году возглавил клуб, с которым поднялся наверх с самого дна. Папшун — обладатель награды лучшего тренера Польши и лучшего тренера чемпионата по итогам прошлого года.

Но еще недавно он был далек от таких больших матчей и достижений. До «Ракува» Папшун 15 лет работал учителем физкультуры и истории в маленьком польском городке Зомбки. С 2012 по 2014 год он совмещал работу в клубе «Легионовия» с уроками в школе: в его расписании было 27 часов в неделю для преподавания; также он возглавлял команду школы на региональных турнирах.

«Поездка на воскресный матч означала возвращение только утром. Через несколько часов я уже преподавал. Директор все поняла, поэтому она составила план, что я буду проводить уроки до 11.15, потом я быстро уходил и мчал 30 км от Зомбки до Легионово », — рассказывал он в интервью порталу 2x45.info.

Папшун возглавил «Ракув» только в 2016 году, когда Леонид Слуцкий работал со сборной России на Евро. Польский тренер тогда был далек не то что от еврокубков, а вообще от работы в большом футболе. Лицензию Pro он получил всего несколько лет назад.

Предложение от «Ракува» к нему пришло, когда клуб бултыхался во втором дивизионе. Клуб из Ченстоховы базировался в 240 км от Зомбков, и чтобы поехать на собеседование, учителю пришлось взять неоплачиваемый отпуск.

Марек Папшун. Фото Global Look Press

«У меня не было уверенности, что к тренерство может быть моей постоянной работой. Речь не о том, что я не доверял хозяевам и клубу, а просто было недоверие к профессии в целом. Не ожидал, что проработаю в «Ракуве» так долго. Честно говоря, я думал, что этот неоплачиваемый отпуск может закончиться и мне придется вернуться на свою настоящую работу, снова быть учителем в школе. Но отпуск закончился и мне нужно было выбрать, делаю ли я ставку на работу в футболе. Я выбрал работу в «Ракуве», и не жалею», — вспомнил свой приход в клуб Папшун в интервью Sport.onet.

В «Ракув» он приходил, когда клуб был совсем другим. Остался только один игрок — Петр Малиновский. С Папшуном тогда приехало всего два помощника: ассистент Мацек Кендзиорек и тренер вратарей Мацек Сикорски, а сегодня в его штабе более десяти специалистов, включая аналитиков. В первый год он вывел команду в первый дивизион, а еще через два года вышел в Экстралигу.

Только в 2017 году Папшун полностью отказался от работы в школе и все время стал уделять клубу. Как игрок Папшун не преуспел: играл в любителях либо в низших лигах, закончив карьеру в 40 лет в «Висле» из Закрочима — маленького городка с тремя тысячами жителей. Там же он начал тренировать, пройдя путь от ноунейма из низших лиг до самого яркого тренера Польши: «Все получилось из-за моей любви к футболу. Мне нравилось играть, а затем тренировать команды. Это было лишь увлечение, которое переросло в нечто большее».

После прохода «Рубина» Папшун и его команда в следующем раунде плей-офф сыграют с бельгийским «Гентом». В случае победы поляки выйдут в основной турнир Лиги конференций — огромное достижение для маленького клуба из города с населением в 200 тысяч жителей.