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Тимоти Джонсон: «Если я не нокаутирую Емельяненко, то вряд ли выиграю в России решением судей»

20 октября, 16:45
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Американский боец MMA Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

«Моя команда часто шутит, что если я не нокаутирую Емельяненко, то вряд ли выиграю в России решением судей, — приводит слова Джонсона PJPenn. — Для меня это два зайца одним выстрелом. Россия была единственной страной, которую я хотел посетить, когда был ребенком. И теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда драться».

Бой между Джонсоном и Емельяненко состоится 23 октября в Москве на турнире Bellator 269.

У 45-летнего Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений.

Подробную информацию о турнире Bellator 269 можно посмотреть здесь.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/exclusive-interviews/tim-johnson-expecting-a-war-with-fedor-emelianenko-but-knows-he-has-to-finish-the-fight-im-probably-not-winning-a-decision-in-russia/

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