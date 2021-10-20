Тимоти Джонсон: «Если я не нокаутирую Емельяненко, то вряд ли выиграю в России решением судей»

Американский боец MMA Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от поединка с россиянином Федором Емельяненко.

«Моя команда часто шутит, что если я не нокаутирую Емельяненко, то вряд ли выиграю в России решением судей, — приводит слова Джонсона PJPenn. — Для меня это два зайца одним выстрелом. Россия была единственной страной, которую я хотел посетить, когда был ребенком. И теперь мне платят за то, чтобы я отправился туда драться».

Бой между Джонсоном и Емельяненко состоится 23 октября в Москве на турнире Bellator 269.

У 45-летнего Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений.

Подробную информацию о турнире Bellator 269 можно посмотреть здесь.