Влашич, Азмун, Беллотти. Взгляд из Италии на главные трансферные саги российского футбола

Главные трансферные слухи так или иначе связаны с «Зенитом».

АБВ — Азмун, Белотти, Влашич. В последнее время эти три фамилии регулярно мелькают в наших и итальянских СМИ в качестве лакомых кусочков на трансферном рынке. Форварды «Зенита» и «Торино», а также атакующий игрок ЦСКА действительно могут сменить прописку до конца августа. Давайте попробуем понять, как выглядит ситуация на сегодня. Именно на сегодня, потому что в самый разгар работы трансферного рынка ситуация может меняться каждый день.

Азмун

Интерес к нему со стороны итальянской «Ромы» действительно имелся. Азмун шел вторым в списке из трех нападающих, которые срочно интересовали римский клуб и его нового главного тренера Жозе Моуринью. Первым в списке значился Белотти, у которого через год истекает срок контракта с «Торино», а третьим — тот самый Элдор Шомуродов, который в итоге и оказался в Риме. Почему «Рома» так и не сделала официального предложения по Азмуну? По той же причине, по которой не последовало официального предложения и в адрес «Торино» по Белотти, — дорого! Римляне не захотели идти на единовременную выплату всей суммы за иранского форварда. Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается через год, и ни о какой рассрочке платежа речи быть не может: или вся сумма сразу, или ничего. «Рома» посчитала, что платить 20-25 миллионов за Азмуна сразу — это для нее дорого (за Белотти просили еще больше). В итоге выбор пал на более бюджетного Шомуродова, за которого умеющий идти на компромиссы «Дженоа» получит все деньги не сразу.

А что сам Азмун? Разговоры про конкретный интерес к нему со стороны немецкого «Байера» имеют под собой серьезную почву. Если немцы согласятся на нужную для «Зенита» сумму, а личный контракт устроит самого игрока, Азмун переедет в бундеслигу: пора ему уже как-то выходить на новый виток в карьере. Ну, а «Зениту» срочно придется брать форварда на его место. Хотя в любом случае еще один новый форвард (или хотя бы полузащитник с ярко выраженными атакующими функциями) «Зениту» давно нужен — что с Азмуном, что без него.

Белотти

Кажется, года два назад предприимчивый президент «Торино» Урбано Каиро оценивал своего Белотти в какие-то совсем нереальные деньги. Тогда на форварда, который казался многим потенциальной европейской звездой, спрос был и вправду достаточно высок, а Каиро требовал чуть ли не 60-70 миллионов евро. Сейчас, конечно, ситуация иная. Во-первых, сам Белотти никакой звездой так и не стал, пусть он и действующий чемпион Европы. Во-вторых, его контракт с клубом заканчивается через год Да, с учетом того, что он форвард сборной Италии и что имя он себе заработал, свои 20-25 миллионов он стоить, наверное, может. Но смешно читать в итальянских СМИ о том, что «Зенит» якобы готов сделать предложение на 30-35 миллионов евро. Таких денег Белотти сегодня и близко не стоит, что в «Зените» прекрасно понимают, тем более что и зарплата у игрока совсем не маленькая. Впрочем, конкретного предложения по Белотти «Зенит» напрямую в адрес «Торино», как я понимаю, пока и не делал. При этом дела игрока ведут его жена и еще один его родственник, а они не хотят перебираться в Россию. Ну, или пока не хотят. Новый главный тренер «Торино» Юрич, известный своим жестким характером, между тем почти ультимативно потребовал от Белотти, вернувшегося из отпуска после Евро-2020, принять быстрое решение: либо он продлевает контракт с «Торино», либо побыстрее уходит. Посмотрим, чем закончится эта сага, но если этот нападающий все-таки окажется в итоге именно в «Зените», то это точно будет история про деньги, а не про мотивацию. Нужен ли такой новичок «Зениту»? Не знаю.

Влашич

Ну куда же без хорвата?! Тут вам и «Милан» на горизонте маячит, и «Зенит». Любопытно, что в последние дни тема «Милана» и Влашича в солидных итальянских СМИ затихла. А тот загадочный персонаж, который вчера вбросил в твиттере про якобы достигнутую договоренность «Милана» и ЦСКА по Влашичу, никому из серьезных итальянских инсайдеров не известен. Похоже, что это просто фейк, каких сейчас много в интернете. То ли «Милан» смирился, что Влашича ему финансово не потянуть, то ли, наоборот, затаился перед решающим прыжком, но на сегодня ситуация с возможным трансфером Влашича в «Милан» выглядит повисшей в воздухе.

Что касается «Зенита», то понятно, что Сергей Семак не отказался бы от этого игрока. Но цена Влашича на российском рынке составляет 30-35 миллионов евро, а «Зенит», как мы видим, на такие траты давно не идет, если не брать исключение в виде Малкома (он, кстати, должен вернуться в расположение «Зенита» после матча питерцев против «Краснодара»). Так что Влашич и «Зенит» — это (хотя бы пока) просто лакомая тема для пересудов, нежели что-то серьезное. К тому же сам Влашич в первую очередь хотел бы попробовать себя все-таки в Италии и конкретно в «Милане».

«Зенит»

Ну а самому «Зениту» через месяц с небольшим предстоит очередной старт в Лиге чемпионов. С учетом отъезда Дриусси, непоняток с Азмуном, травмы Оздоева, наличия всего одного зрелого вратаря и короткой скамейки запасных по меркам Лиги чемпионов ситуация выглядит совсем грустной. Две заслуженные победы на старте РПЛ против слабых команд не говорят по европейским меркам ровным счетом ничего. Очевидно, что Семаку нужно срочное усиление состава, иначе еще один провал в Лиге чемпионов гарантирован.