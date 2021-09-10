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Александр Самедов: «Уровень чемпионата России провалился, он не позволяет интенсивно играть в Европе»

16:25
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал, что он думает об уровне чемпионата России и о лимите на легионеров

— Что вы можете сказать о Гусе Хиддинке?

— У меня нет историй с Гусом Хиддинком. Он великий тренер. Он приглашал меня в «Анжи», хотел меня там видеть

— Какая ваша позиция по лимиту?

 — Я играл при лимите, когда российский футбол был на уровне. Вырос без лимита, но я не могу сказать, что был провал в еврокубках. Мы достойно играли в Лиге чемпионов.

— Какая оптимальная схема лимита на ваш взгляд?

— Обязательно должно быть поле: 5-4 должны играть.

— Что вы думаете о играх сборной России в отборочном турнире?

— Самое главное — результат. Может, яркости мы не увидели, но новая сборная строится. 7 очков — это здорово. Моментами было хорошо. Тренерский штаб меняет игру.

— Почему уже второй тренер говорит о нехватке интенсивности?

— Уровень чемпионата провалился. Наверное, не позволяет интенсивно играть в Европе. Раньше мы конкурировали в клубах с крутыми легионерами: Халк, Тошич, Витсель. А сейчас...

— Что думаете о группах наших команд в еврокубках?

— Группы серьезные в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, что что-то поменяется в нашей еврокубковой истории.

— Можете объяснить такое количество трансферов в «Локомотиве»?

— Про «Локомотив» не буду говорить. Откуда деньги на трансферы? Понятия не имею.

Сейчас Самедов занимает должность селекционера молодежного департамента «Локомотива».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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