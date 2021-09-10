Александр Самедов: «Уровень чемпионата России провалился, он не позволяет интенсивно играть в Европе»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал, что он думает об уровне чемпионата России и о лимите на легионеров

— Что вы можете сказать о Гусе Хиддинке?

— У меня нет историй с Гусом Хиддинком. Он великий тренер. Он приглашал меня в «Анжи», хотел меня там видеть

— Какая ваша позиция по лимиту?

— Я играл при лимите, когда российский футбол был на уровне. Вырос без лимита, но я не могу сказать, что был провал в еврокубках. Мы достойно играли в Лиге чемпионов.

— Какая оптимальная схема лимита на ваш взгляд?

— Обязательно должно быть поле: 5-4 должны играть.

— Что вы думаете о играх сборной России в отборочном турнире?

— Самое главное — результат. Может, яркости мы не увидели, но новая сборная строится. 7 очков — это здорово. Моментами было хорошо. Тренерский штаб меняет игру.

— Почему уже второй тренер говорит о нехватке интенсивности?

— Уровень чемпионата провалился. Наверное, не позволяет интенсивно играть в Европе. Раньше мы конкурировали в клубах с крутыми легионерами: Халк, Тошич, Витсель. А сейчас...

— Что думаете о группах наших команд в еврокубках?

— Группы серьезные в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, что что-то поменяется в нашей еврокубковой истории.

— Можете объяснить такое количество трансферов в «Локомотиве»?

— Про «Локомотив» не буду говорить. Откуда деньги на трансферы? Понятия не имею.

Сейчас Самедов занимает должность селекционера молодежного департамента «Локомотива».