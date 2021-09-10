Александр Самедов: «Уровень чемпионата России провалился, он не позволяет интенсивно играть в Европе»
Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал, что он думает об уровне чемпионата России и о лимите на легионеров
— Что вы можете сказать о Гусе Хиддинке?
— У меня нет историй с Гусом Хиддинком. Он великий тренер. Он приглашал меня в «Анжи», хотел меня там видеть
— Какая ваша позиция по лимиту?
— Я играл при лимите, когда российский футбол был на уровне. Вырос без лимита, но я не могу сказать, что был провал в еврокубках. Мы достойно играли в Лиге чемпионов.
— Какая оптимальная схема лимита на ваш взгляд?
— Обязательно должно быть поле: 5-4 должны играть.
— Что вы думаете о играх сборной России в отборочном турнире?
— Самое главное — результат. Может, яркости мы не увидели, но новая сборная строится. 7 очков — это здорово. Моментами было хорошо. Тренерский штаб меняет игру.
— Почему уже второй тренер говорит о нехватке интенсивности?
— Уровень чемпионата провалился. Наверное, не позволяет интенсивно играть в Европе. Раньше мы конкурировали в клубах с крутыми легионерами: Халк, Тошич, Витсель. А сейчас...
— Что думаете о группах наших команд в еврокубках?
— Группы серьезные в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, что что-то поменяется в нашей еврокубковой истории.
— Можете объяснить такое количество трансферов в «Локомотиве»?
— Про «Локомотив» не буду говорить. Откуда деньги на трансферы? Понятия не имею.
Сейчас Самедов занимает должность селекционера молодежного департамента «Локомотива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю