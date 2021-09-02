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«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов

23:14
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Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов. Она опубликована на сайте клуба.

В список «А» вошли 19 футболистов:

Вратари

41 Михаил Кержаков

1 Станислав Крицюк

Защитники

3 Дуглас Сантос

15 Вячеслав Караваев

6 Деян Ловрен

4 Данил Круговой

44 Ярослав Ракицкий

2 Дмитрий Чистяков

Полузащитники

5 Вильмар Барриос

8 Вендел

21 Александр Ерохин

14 Далер Кузяев

17 Андрей Мостовой

27 Магомед Оздоев

11 Клаудиньо

10 Малком

19 Алексей Сутормин

Нападающие

7 Сердар Азмун

22 Артем Дзюба

В список «B» вошли шесть футболистов:

71 Даниил Одоевский

91 Давид Бязров

94 Данила Хотулев

64 Кирилл Кравцов

85 Даниил Кузнецов

83 Аким Белохонов

Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-02-zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-gruppovom-etape-ligi-chempionov-uefa-sezona-2021-22.htm

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы