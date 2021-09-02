«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов
Стала известна заявка «Зенита» на Лигу чемпионов. Она опубликована на сайте клуба.
В список «А» вошли 19 футболистов:
Вратари
41 Михаил Кержаков
1 Станислав Крицюк
Защитники
3 Дуглас Сантос
15 Вячеслав Караваев
6 Деян Ловрен
4 Данил Круговой
44 Ярослав Ракицкий
2 Дмитрий Чистяков
Полузащитники
5 Вильмар Барриос
8 Вендел
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев
17 Андрей Мостовой
27 Магомед Оздоев
11 Клаудиньо
10 Малком
19 Алексей Сутормин
Нападающие
7 Сердар Азмун
22 Артем Дзюба
В список «B» вошли шесть футболистов:
71 Даниил Одоевский
91 Давид Бязров
94 Данила Хотулев
64 Кирилл Кравцов
85 Даниил Кузнецов
83 Аким Белохонов
Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-02-zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-gruppovom-etape-ligi-chempionov-uefa-sezona-2021-22.htm
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