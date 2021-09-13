Фернандес объяснил, почему решил завершить карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который ранее принял решение завершить карьеру в сборной России, признался, что ему становится все сложнее выступать на несколько фронтов.

«После чемпионата Европы я стал думать об этом, разговаривал со своей семьей, советовался с женой, много молился. Я проговорил этот момент и с Романом Юрьевичем Бабаевым, уведомил его о своем решении. Но после смены тренерского штаба сборной решил помочь ребятам в сентябрьских матчах.

Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определенный план на будущее, который предполагает еще три года карьеры. С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы. Сейчас хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб, который стал мне родным. Ну и было бы несправедливо с моей стороны занимать место в сборной, надо дать возможность молодым ребятам развиваться, прогрессировать и выступать в национальной команде. Поэтому я решил уйти именно сейчас», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Фернандес провел за сборную России 33 матча и забил 5 голов. Вместе с национальной командой он дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где россияне проиграли Хорватии (2:2, 3-4 — по пен.).