«Проблем в РПЛ много. А по лимиту новую формулу предложим РФС». Первые слова Ашота Хачатурянца на посту президента лиги

Пресс-конференция нового президента российской премьер-лиги.

22 ноября на общем собрании РПЛ состоялись выборы президента лиги. Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Неудивительно, что участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание главы судейского комитета РФС новым президентом лиги сроком на пять лет. Теперь уже официально Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ. После избрания новый президент собрал пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов о проблемах в РПЛ, лимите, судействе и Fan ID.

Проблем в российской премьер-лиге много

— С новой должностью вас. Как прошло общее собрание РПЛ?

— Спасибо за поздравления! Мне очень нравится цифра 7. Может, с нее все удачно начнется. На собрании я рассказал, как прошел аудит, длившийся месяц. Результаты для некоторых были неожиданными. Понятно, что с этим делать дальше. Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа — более серьезный документ. Был представлен именно проект. Договорились, что в трехмесячный срок мы получим обратную связь. Я знаю, что была утечка материала из этой стратегии. Это процентов 20 от той полноценной стратегии, которую мы бы хотели представить.

— Какие главные проблемы вы видите в РПЛ?

— Проблем много. В первую очередь, мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Конкурентоспособность футболистов, сборной, выступления в еврокубках. Вся структура управления лигой будет изменена. Будет введено понятие «проектный менеджмент». У нас будет 4-5 основных проектов. Будет проектный менеджер, который будет отвечать передо мной за реализацию проекта. Я говорю о тех вызовах, которые будут утверждены через 3-4 месяца.

— Насколько сейчас РПЛ конкурирует с другими российскими лигами? Например, с КХЛ и Единой лигой ВТБ?

— Мы в том числе конкурируем и с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу в стране возросло. Эта конкуренция нужна, чтобы привлечь внимание разных слоев населения. Подростки, которые играют во дворе в футбол, часто не интересуются лигой. Мы будем бороться за увеличение охвата и за зрелищность. Участие в еврокубках? Имею в виду увеличение количества наших команд в еврокубках и повышение рейтинга. Нам бы хотелось максимально расширить аудиторию.

— Можно утверждать, что история «Тамбова» во время вашего руководства не повторится?

— История с «Тамбовом» — это история регламентов. Мы пересматриваем все существующие регламенты. Такая история не должна повториться. Мы уже договорились с клубами централизовать работу с Роспотребнадзором. Все обращения будут приходить напрямую к нам. Я, как президент лиги, буду вести переговоры с этой структурой. Главная задача сейчас — не потерять своего зрителя. Тем более в тяжелые ковидные времена. Эта работа будет централизована.

По договоренности с руководителями РФС я буду присматривать за судьями

— Что будет с судейством? Будете ли вы руководить судейским корпусом?

— Я пока никуда не ухожу. По договоренности с руководителем РФС я буду присматривать за судьями. На свое месте рекомендую Павла Каманцева. Он в курсе всех начинаний. Уверен, что он совместно со мной доведет эту реформу до конца. Я остаюсь в ЭСК. К счастью, у нас есть такой инструмент, который выносит окончательное решение. Все эти решения точно обоснованы. По их результатам делаются выводы для окончательных оценок судей.

— Существует же запрет УЕФА на совмещение двух руководящих должностей...

— Никаких запретов нет.

— Как ситуация с реформами чемпионата по системе Hypercube?

— У нас есть четыре варианта, которые будем обсуждать.Мы ориентированы на увеличение количества матчей. Какой из вариантов будет выбран — сейчас сказать сложно. Это будет в процессе принятия новой стратегии.

— От чего будет зависеть выбор нового формата чемпионата?

— Выбор окончательного варианта зависит от того, какую работу мы сможем провести с клубами. У клубов разный взгляд на выбор того или иного варианта, в зависимости от того, какое место в таблице они занимают. В целом все в РПЛ понимают, что важно увеличение количества игр, увеличение интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Мы представим ее вместе со стратегией развития РПЛ. Работа по ней не заканчивается. Обратная связь с разными клубами осуществляется по-разному. Мы хотим вовлечь все клубы. Равные возможности — это вторая часть слогана на презентации.

Буду просить клубы возможность иметь 17-й голос в качестве президента лиги

— Все клубы РПЛ открыты для взаимодействия с вами?

— Да, все 16 клубов проголосовали сегодня за. Многие вещи будут зависеть от того, насколько я смогу качественно донести свои идеи. Клубы понимают, что все мои действия направлены на результат. Моя заинтересованность очень простая. Надо отдать все силы, чтобы изменить ситуацию в футболе.

— Будет ли приоритет в голосовании у клубов, участвующих в еврокубках?

— Это серьезная работа, связанная с клубами. Я планирую вынести на обсуждение клубов некоторые изменения в устав. Насколько это получит поддержку, будет зависеть от того, как я смогу представить свою точку зрения. Я буду просить клубы иметь 17-й голос как президент лиги. С точки зрения задавания тренда это имеет значение. Это очень значимый вопрос — является ли президент голосующим или нет. Например, в ЭСК должны принимать решения эксперты, я там ни на что не претендую. Здесь ситуация другая, я считаю, что мой голос должен учитываться.

— Вам не кажется, что российские клубы проигрывают по популярности командам блогеров?

— Моя задача, чтобы младшее поколение приходило не только на «Спартак» — «Зенит», но и на «Уфа» — «Урал». Футбол должен стать зрелищем, тогда и придут люди. Футбол — это технология. В этом сезоне мы видим прогресс некоторых клубов, которые используют правильные технологии. В конце концов это приведет к тому, что вы будете ходить на футбол.

— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Вопрос лимита стоит остро и достаточно давно. Он не напрасно беспокоит клубы. На сегодняшний день отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене лимита. После согласования с клубами, формула «10 + 15» или какая-то другая будет утверждена и представлена РФС.

Вопрос с Fan ID решен. Это инициатива правительства

— Можете объяснить, как будет работать новая система Fan ID?

— Пока прошло только первое слушание. Это инициатива правительства. Наша задача — донести до людей, которые будут принимать такое решение в дальнейшем, что нужно сделать систему получения прозрачной и легкодоступной. Есть безусловно положительный опыт использования Fan ID на чемпионате мира-2018. Нужно сделать этот процесс максимально понятным и открытым. У нас еще есть время донести это до людей, которые будут принимать данное решение. Вопрос с Fan ID решен. Я понимаю, зачем это нужно. Могу сказать, что у нас не уникальный опыт в этом плане. Я недавно посетил матч «Ювентус» — «Зенит» в Турине. Мне пришлось пройти три проверки. Сначала сравнивали билет с паспортом, потом — рамка, ковид-пасс. И это при том, что у меня было приглашение от акционера клуба. А стадион все равно был полный. Нужно отнестись с пониманием. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя комфортно, придя на стадион. Очень важно, чтобы реализация этого решения была проведена максимально комфортно для клубов. Иначе это может сказаться негативно на лиге.

— Как вы будете поддерживать фанатов после введения Fan ID?

— Я согласен, что основа и прелесть футбола — фанаты за воротами. Сохранить их — это первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но еще нет окончательного документа. Это волнует всех, да. Но работа с фанатами для нас в приоритете. Конечно, это потребует дополнительных усилий, чтобы сохранить именно эту группу фанатов, которая дает всю прелесть футболу.

— Есть ли желание лично встретиться с фанатами?

— Могу пообещать, что я это сделаю после того, как документ будет принят в окончательном виде. Все наши усилия будут для того, чтобы этот документ был выпущен максимально простым для клубов. После этого я однозначно готов встретиться с группами фанатов и все им объяснить.

— Планируете ли вы в ближайшем будущем изменить максимальную вместимость стадионов?

— Было принято решение оставить планку в десять тысяч. Речь идет о том, чтобы улучшать качество стадиона — доступность, стоянки, питание. Семейному человеку это очень важно.

— Есть понимание, куда переносить тур перед стыковыми матчами сборной России?

— В Италии вчера тур перенесли буквально за полдня. Они получили моментальную поддержку. Мне кажется, у нас в стране интерес к футболу не меньше. Мы заинтересованы, чтобы сборная успешно сыграла в стыках. Сборной будет предоставлено время. Перенос куда-то зависит от того, как успешно наши клубы выступят в еврокубках. У нас есть три варианта.

— Как вы относитесь к тому, что 20 процентов акций «Спартака» могут купить арабские инвесторы?

— Мы, безусловно, хотим западных инвесторов. Это поднимет влияние чемпионата. Если у нас станет больше частных клубов, хотя бы на 2-3, то интерес к чемпионату резко повысится. Конкурентоспособность повысится в том числе.