Рональд Де Бур считает невысокими шансы «Зенита» на выход из группы ЛЧ
Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о жеребьевке групповой стадии Лиги чемпионов.
— «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». Как оцените жребий для российского клуба? — вопрос Де Буру.
— Очень тяжелый. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, очень хорошая команда. «Ювентус» тоже, хотя последний сезон провел не на должном уровне. С «Мальме» тоже будет тяжело — шведские команды всегда организованны и физически крепки. Будет огромный сюрприз, если «Зенит» займет хотя бы второе место в группе.
«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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