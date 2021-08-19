Дзюба закрепощал игроков сборной России. Команде Карпина нужны лидеры

Невызов Артема — шанс для Дмитрия Баринова, Георгия Джикии и Федора Смолова.

Дзюба очень харизматичный — это часто помогало сборной при Станиславе Черчесове. Но в какой-то момент его стало слишком много. Казалось, что Артем закрепощает остальных. Думаю, это беспокоило Валерия Карпина.

Не хватало баланса

Артем был лидером национальной команды в течение трех последних лет. В интервью почти каждого футболиста сборной того периода вы прочитаете, что Дзюба отвечал за атмосферу. Все закрутилось на домашнем чемпионате мира. Форвард «Зенита» начинал турнир на банке, но быстро отвоевал место в старте, стал ментальным боссом. Вы же помните, как перед серией пенальти в четвертьфинале с хорватами Артем собрал всех вокруг себя и кричал, как любит партнеров и гордится ими?

На ЧМ-2018 схема работала идеально, потому что в составе были еще и Акинфеев, Игнашевич, Самедов, Габулов. Взрослые мужики с опытом. Их присутствие в составе не давало Дзюбе чувствовать себя важнее остальных, что сохраняло баланс. Но до Евро-2020 ни один из них уже не доехал...

Я побывал в Австрии во время подготовки сборной к ЧЕ-2020. На тренировках казалось, что Артему позволено больше, чем остальным. Во время упражнений зенитовец придумывал какие-то челленджи с Соболевым. Кричал «Vamos!», когда забивал голы в пустые ворота. Возможно, это помогало разрядить обстановку, но даже смотреть со стороны было как-то неловко. Казалось, что подобное закрепощает остальных.

То, что Дзюбе на Евро требовался противовес, говорил и Черчесов на своей прощальной (как потом выяснилось) пресс-конференции: «Нам не хватало в раздевалке Джанаева. Он и Габулов из той породы ребят, которые мимо не пройдут. Дзюба и Джикия, конечно, лидеры, но баланса «один добрый, другой страшный» недоставало».

В заявку на ЧЕ вошли возрастные Жирков и Кудряшов. Юрий Валентинович редко разговаривает — он точно не голос раздевалки. Федор же сам рассказывал «СЭ», что моральное лидерство — не его: «Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча».

Насколько знаю, Карпина волнует микроклимат в национальной команде, и у него возникали предположения, что Дзюба закрепощает остальных. В том числе и для того, чтобы разобраться в ситуации, Валерий Георгиевич встречался с большинством игроков сборной образца Евро-2020.

Джикия, Баринов, Смолов

Понятно, что новым капитаном станет Джикия. Георгию должно быть легче без Дзюбы. Примерно так же, как после ухода Глушакова из «Спартака». Но мне до сих пор до конца не понятно, реальный ли лидер Джикия или просто старательно выполняет роль, которую на него возложили в клубе.

Думаю, что вице-капитанами будут Баринов и Смолов. Дима — тот человек, который нужен Карпину. Дерзкий, где-то даже хамоватый — идеальный игрок центра поля. Правда, после травмы «крестов» все еще не вернулся на свой уровень.

Смолов уже капитанил в сборной. Он вообще один из самых опытных в нынешнем созыве. Скорее всего, для Федора это заключительный отбор на крупный турнир, последний шанс поехать на ЧМ. Терять нечего, мотивация максимальная.

Хорошие задатки есть у Бакаева — Зелимхан наглый. Можно вспомнить его цитату о Промесе летом 2019 года: «10-й номер — мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб. Но пусть это останется секретом. Мне без разницы, Квинси под ним выходил или кто-то еще. Я буду играть так, как играю. Не смотрю на других и уверен в себе. Для меня Промес — не потолок».

Последний год (до прихода в «Спартак» Руя Витории) Зелимхан мало появлялся на поле, что не могло не сказаться на его психологическом состоянии. Особенно с учетом манеры Бакаева накручивать себя, когда что-то идет не так.

Ментальность

Карпин точно уделит много внимания психологии команды. На первой же пресс-конференции тренер сказал, что хочет показывать со сборной «смелый футбол». Для этого нужно убедить своих футболистов в том, что они на это способны, — люди должны верить.

Валерий Георгиевич на эфире с Дмитрием Губерниевым раскрыл один из вопросов, который задает игрокам при личных встречах: «Почему мы неконкурентны на европейской арене?» Обсуждение этого влечет за собой диалог". Понятно, что Карпин ждет ответ «Мы конкурентны».

Проблему менталитета Карпин затронул и в недавнем интервью Нобелю Арустамяну, вспоминая о потасовке с Зиданом во время товарищеского матча Франция — Россия в апреле 2002-го. «Это дерзко для него, а не для меня. Что значит «дерзко для меня»? Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня — Зидану что-то сказать, — говорил Карпин. — А я считаю, что это дерзко с его стороны — мне что-то сказать. Вот твоя ментальность такая. И это надо менять. Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину... ну понимаешь, о чем я сейчас!»

Карпину нужны футболисты с характером как у него самого. Считаю, что такие у нас есть. Им нужно только немного помочь.

И без очевидного лидера Дзюбы остальным будет проще раскрыться.