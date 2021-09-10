Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта (2:0) на канале РЕН ТВ посмотрели более 7 миллионов человек.

По данным Mediascope, в крупных городах страны встречу посмотрели более 3,5 миллиона человек. В Москве доля в целевой аудитории 25-54 составила 15,9 процента, а доля мужчин в этой возрастной категории — 26,5 процента. По России эти показатели составили 11 процентов и 18,2 процента. Это позволило РЕН ТВ занять первое место во временном слоте во время трансляции среди мужчин старше 4 лет как в Москве, так и по России.

Матч Россия — Мальта состоялся 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 (мск).

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.