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Матч Россия — Мальта на РЕН ТВ посмотрели более 7 миллионов человек

15:31
Максим Осипенко, Джозеф Мбонг и Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Осипенко, Джозеф Мбонг и Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта (2:0) на канале РЕН ТВ посмотрели более 7 миллионов человек.

По данным Mediascope, в крупных городах страны встречу посмотрели более 3,5 миллиона человек. В Москве доля в целевой аудитории 25-54 составила 15,9 процента, а доля мужчин в этой возрастной категории — 26,5 процента. По России эти показатели составили 11 процентов и 18,2 процента. Это позволило РЕН ТВ занять первое место во временном слоте во время трансляции среди мужчин старше 4 лет как в Москве, так и по России.

Матч Россия — Мальта состоялся 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 (мск).

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Иван Торопцев все материалы автора

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