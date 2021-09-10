Матч Россия — Мальта на РЕН ТВ посмотрели более 7 миллионов человек
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта (2:0) на канале РЕН ТВ посмотрели более 7 миллионов человек.
По данным Mediascope, в крупных городах страны встречу посмотрели более 3,5 миллиона человек. В Москве доля в целевой аудитории 25-54 составила 15,9 процента, а доля мужчин в этой возрастной категории — 26,5 процента. По России эти показатели составили 11 процентов и 18,2 процента. Это позволило РЕН ТВ занять первое место во временном слоте во время трансляции среди мужчин старше 4 лет как в Москве, так и по России.
Матч Россия — Мальта состоялся 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 (мск).
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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