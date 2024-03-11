Исполком РФС не будет рассматривать вопрос введения налога на легионеров на ближайших заседаниях

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

— Когда может быть рассмотрен вопрос о введении налога на легионеров?

— На ближайших заседаниях исполкома РФС мы не собираемся рассматривать данный вопрос. Ближайшее заседание пройдет в конце марта — начале апреля.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.