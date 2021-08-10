Спасибо, Токио! Игры, которые многому нас научили

Подводим итоги Олимпиада-2020 для сборной ОКР.

На церемонии закрытия Игр в Токио на табло Олимпийского стадиона высветилась огромная надпись «Аригато», что по-японски означает «спасибо». Это была благодарность всем — спортсменам, выступавшим на этой Олимпиаде, журналистам, ее освещавшим, зрителям, которые не смогли попасть на большинство арен и следили за соревнованиями по телевизору.

Но и мы в ответ должны поблагодарить организаторов этих Игр, которые вместе с МОК преодолели многочисленные трудности и все-таки провели соревнования, пусть и спустя год после первоначально запланированного срока. И подарили всему миру огромное количество историй и эмоций. Аригато, Токио!

Церемония закрытия Олимпийских игр-2020. Фото AFP

Команда героев

Не надо скрывать — перед началом Олимпийских игр многие в России относились к предстоящим стартам и выступлению нашей команды на них настороженно, даже скептически.

И болельщики, и специалисты. Причин было много, здесь и памятное решение CAS, о котором мы еще поговорим, и ситуация с коронавирусом в мире. Но стоило начаться соревнованиям, как все беспокойства отошли на второй план, уступили место олимпийскому духу. И хочется надеяться, что скептиков к концу Игр осталось совсем немного.

— Вот и закончилась наша олимпийская сказка! — сказал на церемонии торжественной встречи олимпийцев в Москве глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы уезжали отсюда в Токио командой крепких профессионалов, чемпионов мира и Европы, а вернулись сборной героев.

Кстати, расхожий сейчас тезис о том, что токийские Игры «завершились триумфально для нашей команды», изначально вызвал ряд неоднозначных отзывов. Их лейтмотив — как можно считать выступление в Японии успешным, если сборная впервые в истории заняла только пятое место в медальном зачете? Но давайте расставим точки над i.

Прогнозы аналитиков, которые начали озвучивать еще с весны, обещали россиянам от 40 до 50 наград максимум, 20 из которых будут золотыми. Ближе к Играм общее количество потенциальных медалей возросло — в диапазоне от 50 до 60. Реальность же превзошла ожидания — 71 медаль! При этом с золотом эксперты не промахнулись, олимпийских побед оказалось ровно 20. Хотя их легко могло быть больше, учитывая количество серебра. Итого — 20 первых мест, 28 вторых и 23 третьих, по общему количеству завоеванных наград наша команда стала третьей на этих Играх, и это несомненный успех.

Что касается пятого места по золотым наградам, то, во-первых, оно легко могло быть и четвертым. Если бы, например, не спорное судейство в соревнованиях по художественной гимнастике. А во-вторых — команда выступила даже лучше, чем ожидалось по прогнозам, просто другие сумели добыть еще больше медалей. Особенно Япония, добывшая на домашних Играх 27 золотых наград. Так разве можно считать наш результат неудачей? Вспомните, например, финал мужской 400-метровки с барьерами у легкоатлетов, где американец Бенджамин пробежал быстрее мирового рекорда, но остался только вторым, потому что еще лучше оказался норвежец Вархольм. Разве Бенджамин не герой? Конечно, герой. Он не достиг главной цели, хотя и сделал для этого все. И уважения достоин в такой же мере, как и опередивший его соперник.

А еще давайте не забывать, что 71 медаль Игр — это гораздо больше, чем в Рио, где призовых мест у нас было 56. И вообще лучший результат за последние три Олимпиады.

Путь достоинства

Не стоит забывать и о том, в каких условиях жил российский спорт весь этот самый длинный в истории олимпийский цикл. Несколько лет тянулась история судебных тяжб с Международным антидопинговым агентством (ВАДА), требовавшим вообще отстранить россиян от Игр. Либо ввести драконовскую систему отбора персонально для каждого атлета. И закончилось это все лишь в декабре 2020-го.

Ситуация потребовала максимального напряжения сил со стороны ОКР, руководителей комитета и юристов, как собственных, так и приглашенных. Они сделали все возможное для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими возможными потерями. И упорная работа дала плоды — Спортивный арбитражный суд в декабре отклонил требования ВАДА об отстранении россиян от ближайших Игр. Сам факт того, что наши атлеты получили возможность выступить в Токио в составе единой сборной, принести болельщикам море радости и ярких эмоций, одержать большое количество побед, — это результат работы лично Позднякова и членов его команды.

— Мы заранее знали, что эти Игры будут непростыми, так оно и случилось, — сказала по возвращении синхронистка Светлана Ромашина, ставшая в Токио семикратной олимпийской чемпионкой. — Мы через многое прошли. Трудности были и в подготовительном периоде, и на самой Олимпиаде. Но мы все их преодолели и все сделали. И мы единая команда, поэтому мы непобедимы.

Конечно, полностью ограничений избежать не удалось — согласно вердикту CAS был наложен запрет на использование названия «сборная России», национальных флага и гимна, другой символики. Как отметила гимнастка Дина Аверина, даже название страны произносить было запрещено. Но утвержденная МОК форма нашей команды отчетливо давала понять, откуда родом спортсмены. А место гимна на музыку Александрова занял фрагмент из фортепианного концерта Чайковского — и два десятка раз над олимпийскими аренами звучала русская классика в обработке знаменитого пианиста Дениса Мацуева.

Некоторым зарубежным коллегам — в их числе были и спортсмены, и представители прессы, и другие специалисты — категорически не понравилось, в каком формате наказали Россию. Некоторые из них сочли санкции слишком мягкими и не стеснялись в выражениях. «Вас здесь быть вообще не должно», — говорили некоторые. Правда, почему-то публично так высказывались главным образом те, кто проиграл, и не обязательно россиянам.

А нашим спортсменам стоит отдать должное, никто из них ни разу за Игры не ввязался в полемику с критиками, ребята вели себя очень достойно и продемонстрировали завидную психологическую устойчивость. Раскроем секрет — на этом направлении тоже велась определенная работа. Необходимо было донести единую позицию до всех атлетов и федераций.

Поэтому, несмотря на благодатную почву для различных претензий и придирок, российская команда сумела с достоинством пройти этот путь. И со стороны МОК и организаторов Игр никаких вопросов к нам в Токио не возникло.

Побеждаем чисто

Еще одна тема, не дающая покоя нашим оппонентам, — это «российский допинг». Обладающий своим мнением по любому вопросу в этой сфере руководитель USADA Трэвис Тайгарт по ходу Игр призывал обнародовать результаты тестов всех россиян. А буквально накануне журналист норвежской Dagbladet Эстен Сетер намекнул, что «России надо бы дождаться итогов всех проверок, итоги которых могут стать неприятными».

Но факты показывают, что на этих Играх россияне не сдали ни одного положительного теста на запрещенные препараты. А Тайгарту жестко ответил теннисист Карен Хачанов.

— Эти разговоры — политическая ерунда, которая происходит достаточно давно, — сказал серебряный призер Игр. — У меня все чисто, я четко это знаю. Несколько лет назад у меня был рекорд среди теннисистов, 36 или 38 проб за год. Я могу спокойно обнародовать свои пробы, мне нечего скрывать.

Своими результатами в Токио российские спортсмены подтвердили, что мы побеждаем честно и по праву входим в число ведущих спортивных держав мира. Нравится это кому-то или нет.

Еще одни тесты, которые все присутствовавшие на Играх сдавали даже чаще, чем допинговые, — на коронавирус. Ситуация с COVID-19 в Японии летом обострилась, поэтому Игры проходили, по сути, в «пузыре», а болельщиков на трибуны не допустили. Тем не менее полностью изолировать Олимпиаду от вируса не удалось — за месяц с небольшим у спортсменов было выявлено около семи десятков случаев заболевания, примерно половина из которых — уже в аэропорту по прилете. Например, из-за вспышки коронавируса с Игр в полном составе сняли греческую сборную по синхронному плаванию.

И очень важно, что в российской команде за все время был сдан всего один положительный тест, да и тот не в деревне, а в аэропорту. Конечно, для каратистки Анастасии Чернышевой это стало огромной личной трагедией, но распространения вируса в Олимпийской деревне удалось избежать. Это говорит о том, что ковид-протоколы, разработанные ОКР совместно с ФМБА, оказались эффективными. И за это тоже Поздняков накануне благодарил всех врачей.

Вообще, организационную работу, проделанную штабом ОКР при подготовке и на самих Играх, тоже стоит оценить на отлично. Масштаб Олимпиады всегда предполагает какие-то шероховатости со стороны организаторов — вспомним, как в начале турнира некоторые спортсмены жаловались на условия проживания в деревне Игр. Но все бытовые сложности были решены быстро и своевременно — коммуникация ОКР и организаторов была на высоком уровне.

— Наш корпус находится на первой линии от моря с видом на залив, это одно из четырех зданий с лучшим расположением в деревне, — рассказывал Поздняков. — А когда появлялись вопросы, представители оргкомитета оперативно их решали в течение даже не часов, а минут.

Поэтому фото двухметровых волейболистов в японском душе и на картонных кроватях так и остались в основном в интернет-мемах.

Летопись успехов

А когда спортсменов ничего не беспокоит, они готовы добиваться результата и дарить нам те самые эмоции. Которых на этих Играх была целая россыпь. Удивительные истории одна за другой. Вспомним невозмутимую Виталину Бацарашкину с ее колдовским амулетом из «Ведьмака», выигравшую два золота в стрельбе из пистолета и серебро в команде с Артемом Черноусовым. Или Евгения Рылова, который впервые за 25 лет принес нам золотые награды в плавании и выловил из олимпийского бассейна не одну медаль высшей пробы, а целых две. А заодно прославил на весь мир свою маску «с котиком».

Шикарная история получилась у сборной по спортивной гимнастике, которая с разницей в сутки взяла сразу два золота в командном многоборье. В мужском на верхнюю ступень пьедестала поднялись Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян, который чудом успел восстановиться после тяжелейшей травмы ради этого успеха. У девушек же Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова обошли американок, казавшихся непобедимыми.

По традиции одним из самых успешных видов спорта для нас стало фехтование. И именно здесь мы стали свидетелями одного из самых удивительных сюжетов всей Олимпиады. В финале женской сабли сошлись прославленная Софья Великая, чемпионка Рио в команде и дважды серебряный призер личных турниров, и София Позднякова. За которую прямо в зале переживал отец, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков. Обычно глава ОКР болеет за всех российских спортсменов и радуется их успехам, но теперь он был счастлив вдвойне — в семье Поздняковых стало больше олимпийского золота.

— Чувствую гордость за российскую саблю, — сказал Станислав Поздняков в телеэфире. — Мы выиграли серебро и золото, это был российский финал. Чего во мне больше, радости за дочь или расстройства за Великую? Нет расстройства. Я обеих девушек поздравлю с великолепным результатом. Уважаю обеих спортсменок.

Поэтому для Позднякова первые Игры в роли руководителя ОКР получились успешными не только с точки зрения общего результата, но и чисто по-человечески. А несколькими днями позже Великая и Позднякова вместе выиграли и командный турнир, написав еще одну славную главу в истории российского фехтования.

И как не упомянуть синхронисток, по-прежнему не знающих конкуренции в бассейне, — шестое и седьмое золото привезла домой Светлана Ромашина. Которая сказала нам накануне, что не считает медали, а главное — то, что внутри, в сердце. А великолепная прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прорвавшаяся к своей победе на Играх через все тернии и преграды? Она должна была побеждать еще в Рио, а могла не выиграть и в Токио. Но взяла свое золото, потому что Мария — чемпионка по характеру.

Всю страну очаровала наша сборная по тхэквондо — четыре медали, в том числе первые две победы в истории, добытые Максимом Храмцовым и Владиславом Лариным. Мощнейшая сборная по борьбе подтвердила свое реноме, взяв восемь медалей, — при этом Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, в финале сокрушив принципиального соперника, американца Кайла Снайдера. Теннисисты в миксте устроили чисто российский финал, где Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

Массу приятных впечатлений подарили нам и баскетболисты, взявшие два серебра в первых в истории турнирах 3х3, и гандболистки, едва не дотянувшие до повторения исторического успеха Рио, и волейболисты. Влюбила в себя всю страну дзюдоистка Мадина Таймазова, выдержавшая настоящий марафон на пути к бронзе. Первые за 17 лет медали выиграны в академической гребле.

— Каждый спортсмен нашей делегации — настоящий герой, — подвел итог выступления команды в Токио Поздняков. — В том числе и те, кто не смог завоевать награды, но они приложили максимум усилий, чтобы поддержать нашу команду. Я как глава ОКР горжусь каждым из тех, кто был на этих Олимпийских играх.