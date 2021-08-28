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Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

10:41
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей группового турнира Лиги Европы сезона-2021/22. Стали известны даты матчей «Локомотива» и «Спартака».

«Локомотив» сыграет в группе E вместе с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

1-й тур. «Локомотив» — «Марсель» (16 сентября, начало — в 19:45 мск);
2-й тур. «Лацио» — «Локомотив» (30 сентября, 22:00);
3-й тур. «Локомотив» — «Галатасарай» (21 октября, 22:00);
4-й тур. «Галатасарай» — «Локомотив» (4 ноября, 19:45);
5-й тур. «Локомотив» — «Лацио» (25 ноября, 19:45);
6-й тур. «Марсель» — «Локомотив» (9 декабря, 22:00).

«Спартак» в группе C сыграет с «Лестером», «Легией» и «Наполи». Все домашние матчи красно-белые проведут в среду, чтобы не играть в один день с «Локомотивом».

1-й тур. «Спартак» — «Легия» (15 сентября, начало — в 17:30 мск);
2-й тур. «Наполи» — «Спартак» (30 сентября, 19:45);
3-й тур. «Спартак» — «Лестер» (20 октября, 17:30);
4-й тур. «Лестер» — «Спартак» (4 ноября, 22:00);
5-й тур. «Спартак» — «Наполи» (24 ноября, 17:30);
6-й тур. «Легия» — «Спартак» (9 декабря, 19:45).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»