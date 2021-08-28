Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей группового турнира Лиги Европы сезона-2021/22. Стали известны даты матчей «Локомотива» и «Спартака».
«Локомотив» сыграет в группе E вместе с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».
1-й тур. «Локомотив» — «Марсель» (16 сентября, начало — в 19:45 мск);
2-й тур. «Лацио» — «Локомотив» (30 сентября, 22:00);
3-й тур. «Локомотив» — «Галатасарай» (21 октября, 22:00);
4-й тур. «Галатасарай» — «Локомотив» (4 ноября, 19:45);
5-й тур. «Локомотив» — «Лацио» (25 ноября, 19:45);
6-й тур. «Марсель» — «Локомотив» (9 декабря, 22:00).
«Спартак» в группе C сыграет с «Лестером», «Легией» и «Наполи». Все домашние матчи красно-белые проведут в среду, чтобы не играть в один день с «Локомотивом».
1-й тур. «Спартак» — «Легия» (15 сентября, начало — в 17:30 мск);
2-й тур. «Наполи» — «Спартак» (30 сентября, 19:45);
3-й тур. «Спартак» — «Лестер» (20 октября, 17:30);
4-й тур. «Лестер» — «Спартак» (4 ноября, 22:00);
5-й тур. «Спартак» — «Наполи» (24 ноября, 17:30);
6-й тур. «Легия» — «Спартак» (9 декабря, 19:45).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю