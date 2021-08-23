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В «Локомотиве» объяснили пост в соцсетях про Крыховяка

15:58
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Локомотива» объяснила публикацию в соцсетхя про экс-игрока железнодорожников Гжегожа Крыховяка после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

После игры в Twitter столичного клуба появился пост с фотографиями Крыховяка, выступающего за краснодарцев, и подписью: «Выбирай правильные цвета».

«Клубом был выбран определенный коммуникационный план для матча с «Краснодаром», основанный на том, что между соперниками есть общая черта — зеленый цвет. Помимо зеленого цвета, есть игроки, которые выступали за обе команды — Смолов и Крыховяк. Исходя из идеи того, что есть общего между клубами, последовательно были опубликованы промо к матчу (19 августа) и видео со Смоловым (22 августа).

Публикация промо, посты со Смоловым и Крыховяком являются частью общей картины. Подпись к публикации не была попыткой обидеть лично Гжегожа, а выбранные для галереи изображения показывают честную борьбу на футбольном поле.

Мы понимаем, что общественный резонанс оказался негативным, поскольку болельщики усмотрели в публикации желание обидеть бывшего игрока, который вместе с клубом выигрывал трофеи, забивал голы и самоотверженно действовал на поле.

Указание на выбор правильных цветов в контексте клубной коммуникации не является оскорблением для тех, кому этот посыл адресован. «Локомотив» не преследовал цели оскорбить Крыховяка», — пояснили Sport24 в пресс-службе «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр