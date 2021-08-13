Черная неделя нашего футбола. «Сочи» тоже вылетел из еврокубков

Команда Владимира Федотова уступила в серии пенальти «Партизану»

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

«Партизан» (Сербия) — «Сочи» (Россия) — 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Терехов, 33 (0:1). Йоич, 55 (1:1). Терехов, 76 (1:2). Шчекич, 90 (2:2).

Серия пенальти: Цаллагов — 0:0 (штанга). Живкович — 1:0. Воробьев — 1:1. Рикарду Гомеш — 2:1. Жоаузинью — 2:2. Сума — 3:2. Родригау — 3:2 (вратарь). Вуячич — 4:2.

«Партизан» (Сербия): Попович (Стеванович, 111), Вуячич, Живкович, Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Натхо (Сума, 65), Йоич (Терзич, 84), Холендер (Шчекич, 71), Зджелар, Маркович (Милькович, 106), Рикарду Гомеш.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 70), Барач, Прохин, Родригау, Попов (Бурмистров, 69), Юсупов (Ангбан, 78), Нобоа (Жоаузинью, 77), Барсов (Воробьев, 72).

Предупреждения: Маркович, 32. Попов, 57. Маргасов, 102.

Судьи: Кехлет. Серенсен, Хуммельгор (все — Дания).

12 августа. Белград. Стадион «Партазана».

Первый матч — 1:1.

«Сочи», как и «Спартак» с «Рубином», не смог пройти своего еврокубкового соперника на этой неделе. «Партизан» выиграл в серии пенальти.

А помните, что в России говорили о создании Лиги конференций? Мол, это наш уровень, наш шанс зацепиться за победу хоть в каком-то еврокубке на фоне череды провалов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это очень напоминало правду: в младшем турнире УЕФА соперники на бумаге слабее, чем в двух других, и клубы российской премьер-лиги теоретически могли здесь претендовать на успех.

Уже прошли первые матчи в истории Лиги конференций с участием наших команд и можно делать предварительные выводы. И они неутешительные: «Рубин» вылетел от скромного польского «Ракува», хотя мало кто этого ожидал, а «Сочи» споткнулся о «Партизан».

Начиналось все неплохо. В матчах с азербайджанской «Кешлей» команда Владимира Федотова считалась очевидным фаворитом и спокойно вышла в третий отборочный раунд. Но российские болельщики уже привыкли к тому, что наши клубы могут вылететь хоть от тбилисского «Локомотива», хоть от «Маккаби» из Хайфы. Поэтому даже локальный успех «Сочи» немного порадовал.

А вот на «Партизан» российский дебютант смотрел снизу вверх: знаменитый на весь мир клуб, многократный чемпион Сербии и Югославии, одна из сильнейших команд-участниц Лиги конференций. Мы ждали от «Сочи» если не чуда, то прорыва. Но южане все-таки вылетели.

В первой игре с «Партизаном» «Сочи» выглядел чуть лучше, хотя и забил с пенальти, которого не было. Ничья с фаворитом для российской команды была удовлетворительным результатом, но в Белграде требовалась только победа. На стадионе «Партизана» зрителей было очень много, так что «Сочи» решал действительно сложную задачу.

Наслаивались и проблемы с составом. Все еще нет равносильной замены ушедшему Заболотному, вне состава второй раз за неделю остался Дуганджич, но нехватку центральных нападающих «Сочи» компенсировал агрессивной обороной. В этой игре бомбардирский талант внезапно раскрыл ветеран — 31-летний левый защитник Сергей Терехов, впервые в карьере оформивший дубль.

Это было очень роскошно ?



«Сочи» по кирпичику растащил оборону «Партизана», а все закончилось вторым голом Терехова ? pic.twitter.com/mLpa3V6Ipb — Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021

«Партизан» не играл лучше «Сочи», но бил по воротам чаще и владел мячом больше. Местами сербы напоминали среднестатистическую российскую команду в отборочном турнире Лиги Европы или Лиги конференций — тоже более высокий статус и нехватка мастерства/везения, чтобы реализовать преимущество в гол. Но все-таки «Партизан» дожимал «Сочи»: дважды по ходу основного времени матча хозяева сравнивали счет, причем во второй раз — на 90-й минуте. Жестко ошибся при подаче углового Джанаев.

Да что же такая за судьба у Сослана Джанаева ???



Вратарь «Сочи» ошибся на выходе, что позволило «Партизану» отправить матч в овертайм ? pic.twitter.com/78gm4mcU3E — Матч ТВ (@MatchTV) August 12, 2021

Как и «Рубин», «Сочи» отправился в овертайм. Хотя мог сразу пройти дальше, если бы не нововведения УЕФА. Наша команда в гостях забила больше сербов, однако с этого сезона правило выездного гола отменено, и «Сочи» пришлось биться еще полчаса.

Команда Федотова овертайм явно не ждала. «Сочи» задолго до конца основного времени израсходовал пять замен и снял с игры всю основную креативную группу — Нобоа, Юсупова и Попова. А «Партизан» тянул с перестановками и едва не пропустил третий мяч уже в первом дополнительном тайме. У вышедшего на замену Бурмистрова было сразу три момента, но он сперва споткнулся о соперника, затем ударил в голкипера в упор, а еще раз защитник «Партизана» вынес мяч с линии ворот.

Перед серией пенальти сербы, как это сейчас модно, совершили замену голкипера — вместо юного Поповича вышел опытный Стеванович. Федотов оставил Джанаева, но не мог рассчитывать на замененного Нобоа. Увы, «Сочи» подвела одна и та же штанга. Цаллагов пробил в нее первым же ударом, а чуть позже в нее попал полузащитник «Партизана» Сума — но мяч отскочил в спину Джанаеву, а затем юркнул в ворота.

«Сочи» вылетел, но за него хотя бы не стыдно в плане качества игры.