Календарь матчей РПЛ 2021/2022: полное расписание игр и ключевые даты

Включая Кубок России и еврокубки

Футбольный сезон открыл матч за Суперкубок России 17 июля, в котором Зенит обыграл Локомотив. А первый тур Российской Премьер-Лиги в сезоне 2021/22 стартует уже сегодня .

Полный календарь игр РПЛ 2021/22

Тур Дата Матчи 1 23-26 июля Ростов — Динамо Крылья Советов — Ахмат ЦСКА — Уфа Локомотив — Арсенал Рубин — Спартак Нижний Новгород — Сочи Урал — Краснодар Химки — Зенит 2 тур 30 июля-2 августа Ростов — Зенит Краснодар — Химки Крылья Советов — Спартак ЦСКА — Локомотив Ахмат — Сочи Арсенал — Рубин Уфа — Динамо Урал — Нижний Новгород 3 тур 30 июля-2 августа Зенит — Краснодар Спартак — Нижний Новгород Динамо — ЦСКА Сочи — Урал Рубин — Ахмат Арсенал — Крылья Советов Уфа — Локомотив Химки — Ростов 4 тур 30 июля-2 августа Спартак — Урал Ростов — ЦСКА Краснодар — Арсенал Локомотив — Зенит Ахмат — Динамо Сочи — Химки Рубин — Крылья Советов Нижний Новгород — Уфа 5 тур 30 июля-2 августа Крылья Советов — Сочи ЦСКА — Ахмат Локомотив — Краснодар Арсенал — Спартак Нижний Новгород — Ростов Уфа — Зенит Урал — Динамо Химки — Рубин 6 тур 30 июля-2 августа Зенит — ЦСКА Спартак — Сочи Краснодар — Рубин Динамо — Локомотив Ахмат — Арсенал Уфа — Крылья Советов Урал — Ростов Химки — Нижний Новгород 7 тур 30 июля-2 августа Зенит — Ахмат Спартак — Химки Ростов — Краснодар Динамо — Нижний Новгород Локомотив — Крылья Советов Сочи — Уфа Рубин — Урал Арсенал — ЦСКА 8 тур 30 июля-2 августа Крылья Советов — Ростов ЦСКА — Спартак Ахмат — Краснодар Сочи — Динамо Рубин — Зенит Нижний Новгород — Арсенал Уфа — Химки Урал — Локомотив 9 тур 30 июля-2 августа Зенит — Крылья Советов Спартак — Уфа Ростов — Ахмат Краснодар — Сочи Динамо — Рубин Нижний Новгород — ЦСКА Урал — Арсенал Химки — Локомотив 10 тур 30 июля-2 августа Зенит — Сочи ЦСКА — Краснодар Динамо — Крылья Советов Локомотив — Ростов Ахмат — Спартак Рубин — Нижний Новгород Арсенал — Химки Уфа — Урал 11 тур 30 июля-2 августа Спартак — Динамо Краснодар — Уфа Крылья Советов — Нижний Новгород Сочи — Ростов Рубин — Локомотив Арсенал — Зенит Урал — ЦСКА Химки — Ахмат 12 тур 22-25 октября Зенит — Спартак Ростов — Арсенал ЦСКА — Крылья Советов Динамо — Химки Локомотив — Сочи Ахмат — Урал Нижний Новгород — Краснодар Уфа — Рубин 13 тур 29 октября — 1 ноября Зенит — Динамо Спартак — Ростов Краснодар — Крылья Советов Рубин — ЦСКА Арсенал — Сочи Нижний Новгород — Локомотив Уфа — Ахмат Химки — Урал 14 тур 5-7 ноября Спартак — Локомотив Ростов — Рубин Крылья Советов — Химки Динамо — Краснодар Ахмат — Нижний Новгород Сочи — ЦСКА Арсенал — Уфа Урал — Зенит 15 тур 19-22 ноября Зенит — Нижний Новгород Ростов — Уфа Краснодар — Спартак Крылья Советов — Урал ЦСКА — Химки Динамо — Арсенал Локомотив — Ахмат Сочи — Рубин 16 тур 26-29 ноября ЦСКА — Зенит Ахмат — Ростов Рубин — Динамо Арсенал — Локомотив Нижний Новгород — Крылья Советов Уфа — Спартак Урал — Сочи Химки — Краснодар 17 тур 3-6 декабря Зенит — Ростов Спартак — Ахмат Крылья Советов — ЦСКА Динамо — Уфа Локомотив — Урал Сочи — Краснодар Нижний Новгород — Рубин Химки — Арсенал 18 тур 10-13 декабря Ростов — Урал Краснодар — Нижний Новгород Крылья Советов — Рубин ЦСКА — Арсенал Динамо — Зенит Локомотив — Уфа Ахмат — Химки Сочи — Спартак 19 тур 25-28 февраля Зенит — Рубин Спартак — ЦСКА Ростов — Крылья Советов Краснодар — Локомотив Ахмат — Уфа Сочи — Арсенал Нижний Новгород — Урал Химки — Динамо 20 тур 4-7 марта Зенит — Уфа Ростов — Сочи Краснодар — Урал Крылья Советов — Арсенал ЦСКА — Нижний Новгород Динамо — Спартак Локомотив — Химки Ахмат — Рубин 21 тур 11-14 марта Спартак — Краснодар Крылья Советов — Зенит Локомотив — ЦСКА Рубин — Ростов Арсенал — Динамо Уфа — Нижний Новгород Урал — Ахмат Химки — Сочи 22 тур 18-20 марта Зенит — Арсенал ЦСКА — Рубин Динамо — Ростов Ахмат — Локомотив Сочи — Крылья Советов Нижний Новгород — Спартак Уфа — Краснодар Урал — Химки 23 тур 1-4 апреля Ростов — Нижний Новгород Краснодар — Динамо Крылья Советов — Уфа ЦСКА — Урал Локомотив — Спартак Сочи — Зенит Рубин — Химки Арсенал — Ахмат 24 тур 8-11 апреля Спартак — Арсенал Ростов — Локомотив Ахмат — Зенит Рубин — Краснодар Нижний Новгород — Динамо Уфа — Сочи Урал — Крылья Советов Химки — ЦСКА 25 тур 15-18 апреля Зенит — Урал Спартак — Рубин Крылья Советов — Краснодар Динамо — Ахмат Сочи — Локомотив Арсенал — Ростов Нижний Новгород — Химки Уфа — ЦСКА 26 тур 22-25 апреля Ростов — Спартак Краснодар — Зенит ЦСКА — Динамо Локомотив — Нижний Новгород Сочи — Ахмат Рубин — Арсенал Урал — Уфа Химки — Крылья Советов 27 тур 29 апреля — 2 мая Зенит — Локомотив Спартак — Крылья Советов Краснодар — Ростов Динамо — Урал Ахмат — ЦСКА Рубин — Сочи Арсенал — Нижний Новгород Химки — Уфа 28 тур 6-9 мая Зенит — Химки Крылья Советов — Динамо ЦСКА — Сочи Локомотив — Рубин Арсенал — Краснодар Нижний Новгород — Ахмат Уфа — Ростов Урал — Спартак 29 тур 13-16 мая Спартак — Зенит Ростов — Химки Краснодар — ЦСКА Локомотив — Динамо Ахмат — Крылья Советов Сочи — Нижний Новгород Уфа — Арсенал Урал — Рубин 30 тур 21 мая Краснодар — Ахмат Крылья Советов — Локомотив ЦСКА — Ростов Динамо — Сочи Рубин — Уфа Арсенал — Урал Нижний Новгород — Зенит Химки — Спартак

Российская Премьер-Лига: основные даты

Начало РПЛ — 23 июля 2021 года;

Окончание РПЛ — 21 мая 2022 года;

Последний осенний тур — 12 декабря 2021 года;

Первый весенний тур — 27 февраля 2022 года.

Сезон РПЛ 2021/22 пройдет в привычном формате. Команды сыграют 30 матчей, в которых каждый сыграет с каждым дома и в гостях. Формат «Осень — весна» сохраняется. Однако уже со следующего сезона возможны серьезные изменения , вплоть до игры по швейцарской системе, когда перед началом турнира клубы разделяют по группам.

Расписание трансляций первого тура РПЛ

Матчи открывающего чемпионат тура пройдут с 23 по 26 июля. Все игры покажут «Матч!» и «Матч Премьер». Самая ранняя игра запланирована на 17:00 по Москве.

Матч Дата Время по Москве Телеканал Ростов — Динамо 23 июля 19:55 Матч!

Матч Премьер Химки — Зенит 24 июля 17:00 Матч Премьер Рубин — Спартак 19:30 Матч! Локомотив — Арсенал 19:55 Матч Премьер Урал — Краснодар 25 июля 17:25 Матч Премьер Крылья Советов — Ахмат 18:55 Матч! ЦСКА — Уфа 19:55 Матч Премьер Нижний Новгород — Сочи 26 июля 18:55 Матч Премьер

Первый матч тура рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Попасть на стадион на матчи тура будет сложно. Например, игра «Рубина» со «Спартаком», скорее всего, пройдет при пустых трибунах. Роспотребнадзор по Республике Татарстан запретил зрителям посещать матч. Окончательное решение должны вынести местные власти, но пока «Рубин» не продает билеты на матч.

К слову, у «Спартака» проблемы со зрителями продолжатся и после первого тура. На домашний матч с «Нижним Новгородом» 7 августа пустят не более 500 зрителей.

Расписание РПЛ и еврокубки

Организаторы Российской Премьер-Лиги заверили, что при составлении календаря учли игры российских клубов в РПЛ. Проверим.

Лига конференций

В новом турнире примут участие «Сочи» и «Рубин» со второго и третьего квалификационного раунда. Сочинцы первый матч второго раунда выиграли 3:0, поэтому почти наверняка пройдут в следующий этап.

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 5 августа, ответные — 12 августа.

В период с 30 июля по 16 августа «Сочи» и «Рубин» не сыграют ни одного матча с топ-клубами. Первые встретятся с «Ахматом», «Уралом» и «Химками», вторые с «Арсеналом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». То есть как минимум до матчей плей-офф календарь у обеих команд благоприятный. Дальше «Сочи» встретиться со «Спартаком» после матча в плей-офф Лиги конференций, но туда еще нужно пройти.

Лига Европы

В группу ЛЕ попал Локомотив. Первый матч московский клуб проведет 16 сентября. Даты всех матчей в группе и игры до и после в РПЛ:

Тур в ЛЕ Матч в РПЛ до Матч в РПЛ после 1 Крылья Советов Урал 2 Химки Ростов 3 Рубин Сочи 4 Нижний Новгород Спартак 5 Ахмат Арсенал 6 Урал Уфа

В целом календарь составлен удачно для «Локомотива». Да, будут две сложные игры подряд с «Рубином» и «Сочи», но топ-матч только один — со «Спартаком».

Лига чемпионов

В группу ЛЧ попал «Зенит», для которого расписание матчей РПЛ менее удачное. Команда сыграет четыре топ-матча: один перед туром Лиги чемпионов и три после.

Тур в ЛЧ Матч в РПЛ до Матч в РПЛ после 1 Ахмат Рубин 2 Крылья Советов Сочи 3 Арсенал Спартак 4 Динамо Урал 5 Нижний Новгород ЦСКА 6 Ростов Динамо

«Спартак» начнет путь в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. Первый матч пройдет 5 августа. До него столичный клуб сыграет с «Крыльями», а после с «Нижним Новгородом». Ответный поединок квалификации назначен на 12 августа, после игры с «Нижним» и до матча с «Уралом».

Если Спартак пройдет третий раунд и попадет в группу ЛЧ или ЛЕ, команда сыграет больше всех топ-матчей: с ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», Локомотивом. Также будут непростые поединки с «Ростовом», «Сочи». Зато у «красно-белых» будет преимущество в последних матчах РПЛ.

Финал РПЛ для топ-клубов

В последних пяти матчах чемпионата «Спартак» сыграет только один топ-поединок: против «Зенита». В свою очередь питерцы проведут три сложных поединка: со «Спартаком», «Локомотивом» и «Краснодаром». Остальные потенциальные лидеры чемпионата сыграют по два топ матча:

Клуб Топ-соперники Локомотив Зенит, Динамо ЦСКА Динамо, Краснодар Динамо ЦСКА, Локомотив Краснодар Зенит, ЦСКА

Календарь Кубка России

С прошлого сезона в Кубке России отменены стадии 1/64 и 1/32. Команды Премьер-лиги начнут соревнования с игры в так называемых элитных группах. Точного расписания игр элитных групп нет, но первые матчи Кубка состоялись 14 июля. Также известно, что матчи будут идти параллельно еврокубкам, кроме финала. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому финал кубка России сместят.

Виктор Козлов