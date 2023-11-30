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Дьяков: «Сейчас в РПЛ перестали смотреть на паспорт, но лет на 10-15 с этим опоздали»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о легионерах своего времени, сравнив их с нынешними иностранцами в чемпионате России.

«В «Локомотиве» мои конкуренты — Дюрица, только да Кошта пришел, Илич был. Слушай, тренер не враг себе. Он будет ставить сильнейших, тогда из молодых и опытных выбирали вторых. Да Кошту звал Коусейру. В итоге они разосрались, и он ушел. Раньше было много иностранцев, причем сильных. Сейчас иностранцы есть, сильных нет. Вот пример Промеса. Ушел в «Севилью». Он там был тем Промесом, который был в «Спартаке»? Таких, как Промес, куча. За границей не смотрят ни на паспорт, ни на национальность. Сейчас у нас так начали делать. Только лет на 10-15 опоздали», — приводит слова Дьякова Legalbet.

34-летний Дьяков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. После этого он стал выступать в медиафутболе за такие команды, как Broke Boys, GOATS и «Деньги». В последней позже стал исполняющим обязанности главного тренера.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
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Квинси Промес

Спартак

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 5
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Маркус Вендел

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