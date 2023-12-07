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Сегодня, 11:00

Малийский полузащитник Майга: «Решил для себя — если хочу жить в России, мне нужен паспорт»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Мамаду Майга.
Фото «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, как решился на оформление российского гражданства.

«В определенный момент я понял: раз живу здесь, работаю, нужно заняться документами. Это важная история, чтобы чувствовать себя стабильно и не отвлекаться. Мне не хотелось забивать голову мыслями: сколько дней визы у меня осталось, как ее продлить... Это психологически тяжело. Поэтому решил для себя: если хочу жить в России, мне нужен паспорт. Сам оформлял гражданство, но мне сильно помог тот факт, что я уже был женат. Вместе с женой ходили в МФЦ, подавали документы», — сказал Майга «СЭ».

Мамаду Майга рассказал о&nbsp;бане с&nbsp;Глушаковым и&nbsp;эфиопе из &laquo;Жмурок&raquo;. «Я патриот и всегда за Россию!» Баня с Глушаковым, эфиоп из «Жмурок», Юран: интервью Майга

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.

ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
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 - : -
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Сочи – Оренбург
 - : -
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