Мендес: «Мое намерение — развиваться, помогать ЦСКА и завоевывать как можно больше трофеев»

Полузащитник ЦСКА Виктор Фелипе Мендес после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России прокомментировал продление контракта с клубом.

«Это была моя одна из первоочередных целей. Я очень счастлив. Отлично себя чувствую в ЦСКА. Я здесь вырос как футболист. И мое намерение — развиваться, помогать клубу и завоевывать как можно больше трофеев», — сказал Мендес.

«Спартак» с 39 очками занимает 6-е место в РПЛ. ЦСКА (38) идет седьмым в турнирной таблице.