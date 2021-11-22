Глава РПЛ Ашот Хачатурянц высказался относительно возможного изменения формата чемпионата России.

— Изменение формата чемпионата? Выбор окончательного варианта зависит от того, какую работу мы сможем провести с клубами. У клубов разный взгляд на выбор того или иного варианта, в зависимости от того, какое место в таблице они занимают. В целом, все в РПЛ понимают, что важно увеличение количества игр, увеличение интенсивности. Нужно время, чтобы выбрать оптимальную схему. Мы представим ее вместе со стратегией развития РПЛ. Работа по ней не заканчивается. Обратная связь с разными клубами осуществляется по разному. Мы хотим вовлечь все клубы. Равные возможности это вторая часть слогана на презентации.

— Все клубы остаются открытыми?

— Ну да. Все 16 клубов проголосовали сегодня «за». Многие вещи будут зависеть от того, насколько я смогу качественно донести свои идеи. Клубы понимают, что все мои действия направлены на результат. Моя заинтересованность очень простая. Надо отдать все силы, чтобы изменить ситуацию в футболе.

Ранее голландская компания Hypercube и РФС разработали несколько схем реформирования национального чемпионата и, в частности, РПЛ. Приоритетным стал сценарий с названием «Юпитер 16», он предусматривает увеличение количества матчей в национальном первенстве с 30 до 34 и изменение системы его проведения на так называемую швейцарскую. При такой системе сильные команды играют с сильными, а слабые — со слабыми, но положение клубов может меняться в зависимости от результатов. Клубы РПЛ пока не приняли решение по возможным реформам.