Однажды его возненавидели тысячи фанатов. А ветеран «Спартака» предложил четвертовать

Сегодняшний матч на 3-й Песчаной улице — не просто столичное дерби, не только вечное противостояние красно-синих с красно-белыми. Это еще и матч жизни, одна из важнейших, если не важнейшая игра в судейской карьере Василия Казарцева. Карьере, которая едва не оборвалась...

Больше 20 лет пишу о футбольных рефери и их странном мире, но не перестаю задаваться вопросом, ради чего они занимаются этим, почему пришли в судейство, зачем ждали столько лет, поднимаясь по ступеням дивизионов и лиг, для чего терпели оскорбления и унижения, без которых невозможен путь арбитра. Универсального ответа нет. Необычные они — эти судьи. Своеобразные. В чем-то фанаты, в чем-то мазохисты. Увлекающиеся натуры и амбициозные и тщеславные мужчины. Одинаковые и разные.

Капитан

Нашел свою заметку 12-летней давности. Март 2012-го. С заголовком, что в премьер-лиге дебютирует еще один петербуржец. Матч «Терек» — «Ростов».

«Первый матч в премьер-лиге проведет 32-летний арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев. Выпускник Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в свое время играл вратарем за сборную Ленинградского военного округа по мини-футболу и становился в 2002 и 2006 годах чемпионом Вооруженных сил России. Судить Казарцев начал в 2003-м».

Служил человек — курсантом, офицером. Трудился совсем в другой сфере жизни. И вдруг... Уволился капитаном. Против совмещения Казарцевым службы с работой в футболе, если не ошибаюсь, возражал Николай Александрович Толстых.

Прошел круги судейского ада. Дошел до вершины — чемпионата России, РПЛ. Чтобы потом слушать и читать о себе вот это?

Василий Казарцев. Фото Соцсети

Август 2020-го

9 августа 2020 года. Матч чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). Судья Василий Казарцев, ВАР Алексей Еськов. Два гола гостей забиты с пенальти. Второй — в конце игры.

«Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми. В первом эпизоде надо было дать свободный удар от ворот «Спартака». Во втором у игрока «Сочи» не было опоры после удара. Это просто цирк, как так можно трактовать? И зачем нам нужен иностранный руководитель судейской бригадой?»

«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит... За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определенная цель, чтобы красно-белых убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово».

Я не раз цитировал это, удивляясь и возмущаясь, что говоривший это остается в одном из органов РФС. Но, возможно, не все знают, кому принадлежат эти слова. Их в интервью «РИА-Новости» и News.ru говорил о Казарцеве член комитета по этике РФС (на тот момент) и спартаковский ветеран Анзор Кавазашвили.

«Болельщики нашли страницу Казарцева в социальной сети и стали писать ему оскорбления и угрозы под роликом с его детьми, в том числе угрожая убийством его детям», — это из новости «СЭ» о том, что творилось тогда вокруг арбитра.

«Я был на стадионе. Смотрел, как работают судьи и Василий. В целом матч ему удавался. Первый пенальти назначен правильно. Все было в порядке с управлением игрой и применением желтых карточек. С трибуны это смотрелось нормально. Но, к сожалению, в жизни судей так бывает. В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти, — говорил мне потом глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. — Что теперь будет с Казарцевым? Арбитр отстранен от судейства. В отношении видеоассистента Еськова проведут разбирательство».

Через день стало известно, что Казарцеву и Еськову предложат пройти проверку на детекторе лжи.

Полиграф

12 августа 2020 года. «По данным «СЭ», арбитр матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев завершил проверку на детекторе лжи, которая прошла сегодня в Москве. По всей видимости, сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение в течение четверга, 13 августа.

Первоначально предполагалось, что Казарцев и его видеоассистент Алексей Еськов возьмут несколько дней на то, чтобы прийти в себя. Но в итоге оба приняли приглашение РФС пройти тестирование на этой неделе. Проводят его эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Казарцев пришел с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату, где шла проверка, того не пустили.

Предполагается, что Еськов приедет на тестирование завтра утром».

13 августа 2020 года. «Арбитр российской премьер-лиги Василий Казарцев вчера в течение примерно шести часов прошел проверку на полиграфе, которая завершилась во второй половине среды. Предполагалось, что сотрудница компании, привлеченной РФС, проанализирует результаты теста и даст свое экспертное мнение сегодня.

...В итоге, если верить появившимся вчера слухам, Казарцеву пришлось отвечать не только на вопросы об эпизоде матча «Спартак» — «Сочи», в конце которого он ошибочно назначил 11-метровый удар, но и говорить о едва ли не всей судейской карьере.

Напомню, что в договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Но отказов пока не было — видимо, рефери опасались, что они могли привести к негативным последствиям и осложнениям в дальнейшей работе в судействе.

Не отказался и Алексей Еськов. В первой половине четверга началась его проверка на полиграфе».

Василий Казарцев.

Мама

«После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому, — цитировала «Фонтанка» маму Казарцева, Зинаиду Александровну. — Васиному папе 75 лет, мне — 64. У нас есть бабушка — 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?» На всех каналах два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А ВАР ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся ВАР, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку — это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость».

Отстранение

17 августа 2020 года. «Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, — сказал в беседе с журналистами генеральный секретарь РФС (на тот момент) Александр Алаев. — Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время.

После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров. Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров».

В середине сентября Казарцев получил назначение на игру первой лиги. А 18 октября судил матч РПЛ «Ротор» — «Тамбов». Еськов остался вне футбола. Больше он никогда не судил турниры профессиональных клубов.

С 9 августа 2020-го в чемпионате России Казарцев только раз получил назначение в роли рефери на игру с участием красно-белых: «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2, 9 октября 2022 года). 21 апреля этого года он выполнял функции ВАР в ходе встречи «Ростов» — «Спартак» (1:5). Очевидно, что Казарцева старались не назначать на матчи красно-белых. Но на этой неделе ему дали дерби ЦСКА — «Спартак».

Не такой, как все

Василий Анатольевич выделяется. Не одним, так другим. Вот, к примеру, февраль 2020-го. Сбор судей РПЛ в Турции. «Обратил на себя внимание петербуржец Казарцев. Изменил имидж. Покрасил волосы, став частично блондином».

На воротнике судейской рубашки вышивал свою фамилию.

У судей принято выходить на поле в черных гетрах. Так заведено. Но есть двое, кто надевает лиловые, голубые, красные, желтые... И таким образом заставляет надевать гетры такого же цвета и всю бригаду. Кто они? Казарцев и Фролов. Может, кто-то еще взял с них пример? Но чаще замечал это у них.

Кто участвует в забегах, полумарафонах и марафонах? Везде фотографии Казарцева.

Кого считают главным знатоком правил среди судей РПЛ? Казарцева. Он еще и качественно их переводит с английского.

Кто не выключает свет в ВАР-комнате, работая на матчах чемпионата России и Кубка? Казарцев. У других темнота и светятся только мониторы.

Белка и Стрелка

3 апреля 2019 года. Во втором тайме кубкового матча «Урал» — «Арсенал» впервые в истории российского футбола с помощью видеоарбитра (ВАР) была исправлена ошибка судьи. Когда на телесекундомере было 59 минут и 14 секунд, судья Алексей Еськов остановил встречу и наказал игрока хозяев поля Бумаля желтой карточкой за грубый фол против Берхамова. Затем вмешался ВАР — Михаил Вилков. Функции АВАР выполнял Василий Казарцев.

Василий Казарцев (справа) и Михаил Вилков (слева). Фото Соцсети

Еськову предложили посмотреть видеозапись на мониторе у поля. И на исходе 64-й минуты рефери, изучив повторы, решил изменить свое решение и заменил желтую карточку на красную.

В общей сложности, с момента остановки игры до удаления прошло 4 минуты и 41 секунда. Это очень долго. Но в итоге общими усилиями судьи выработали правильный вердикт.

А Вилкова и Казарцева в шутку стали называть Белкой и Стрелкой. Как известно, это прозвища собак, совершивших космический полет в 1960-м.

Дети и благотворительность

Наши футболисты и судьи занимаются благотворительностью. Афишируют это не все. Кто-то помогает детским домам, кто-то — больным...

В конце прошлого года я, к примеру, сообщал, что группа российских футбольных судей, инспекторов и руководителей федераций одного из межрегиональных объединений собрала средства на закупку техники, стройматериалов, противоосколочных материалов и костюмов для одного из госпиталей в зоне СВО. Все это приобретено и успешно доставлено по месту назначения.

Недавно случайно узнал, что Казарцев — посол фонда «Футболка дарит жизнь». В марте он навестил пациентов разного возраста в центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Детишки получили капельку радости в их непростой жизни. Пишу об этом, не спросив разрешения у Василия. Пусть он извинит за это.

Как извинит и не обидится за прошлые критические заметки в свой адрес. Надеюсь, сегодня Казарцев даст мне отдохнуть и насладиться футболом. Удачи, Василий!