Федотов — о «Спартаке»: «Мы отталкивались от игры с «Ростовом», где четко прослеживался командный дух»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги домашнего матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Слишкович сказал, что «Спартак» был ближе к победе. Согласны? Чем вас удивил «Спартак»?

— Удивления не было. Мы отталкивались от игры с «Ростовом», где четко прослеживался командный дух. Это было и сегодня. Тренер всегда поддерживает свою команду, это нормально. Мы тоже были ближе к победе, но все закончилось 0:0.

После 25 сыгранных туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков.

28 апреля красно-синие проведут выездную встречу с «Балтикой».