В РПЛ с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?

Главное о системе паспорта болельщика в России.

Сегодня Госдума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков — так называемый Fan ID, который в России уже реализовывали во время домашнего ЧМ-2018 и на Кубке конфедераций-2017.

Что это и зачем нужно?

Fan ID — паспорт болельщика, без которого не будет доступа на стадион. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Вероятно, с сезона-2022/23 на матчах РПЛ он будет обязателен, помимо билета на игру.

Роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. На реализацию проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц отмечал, что введение паспортов болельщиков связано с желанием властей повысить уровень безопасности на стадионах.

«История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должна чувствовать себя комфортно и безопасно», — говорил функционер.

Как оформить Fan ID?

Оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Якобы такой порядок оформления станет наиболее удобным для людей, что позволит избежать бюрократических проволочек.

При этом Fan ID уже был введен в РПЛ, но на добровольной основе. Желающие могли оформить паспорт болельщика, хоть он и не был обязателен.

Летом во время матчей Евро в Санкт-Петербурге проблемы с Fan ID возникали у болельщиков и журналистов. Некоторые получали отказ в получении паспортов без объяснений.

Сейчас менеджеры и депутаты уверяют, что просто так забанить никого не получится. Заместитель генсекретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что болельщики смогут обратиться в суд в случае аннулирования или невыдачи Fan ID на незаконных основаниях.

«Предусмотрено судебное обжалование. Предположительно, зритель, которому аннулируют Fan ID или откажут в его выдаче, получит на свой электронный адрес и на телефон сообщение о том, что такое событие произошло.

Далее он обращается в суд, который затребует мотивировки у того органа, который заблокировал соответствующую выдачу. Повторюсь, в отличие от краткосрочных соревнований, чемпионата мира и Кубка конфедераций, здесь прямо в законе предусмотрено соответствующее обжалование", — сказал Рогачев ТАСС.

А председатель ЛДПР Владимир Жириновский заверил, что будут внесены поправки, которые исключат бан болельщиков без разъяснений: «Мы постараемся внести поправки во введение Fan ID в РПЛ, чтобы не было отказов болельщикам без объяснения причин. Даю команду аппарату, чтобы освещали фанатов по новым новостям Fan ID».

Как реагируют на Fan ID болельщики?

Фанатское сообщество негативно восприняло инициативу по введению паспортов болельщиков. Особенно остро о законе заговорили из-за ситуации с массовыми задержаниями после матча ЦСКА — «Зенит». Около 400 человек были закрыты на секторе на несколько часов, а затем ночью в автозаках их доставляли по разным отделениям полиции.

Ещё на той игре фанаты обеих команд скандировали «Нам не нужен Fan ID», а затем эту кричалку и баннеры с таким содержанием на стадионы принесли почти все активные фанаты клубов РПЛ. Даже хоккейные болельщики, где проблем с властями и задержаниями нет, поддержали футбольных фанатов в их посыле и тоже выступали против внедрения Fan ID.

Действительно ли новая система повысит уровень безопасности на стадионах, а не станет еще одним барьером между болельщиками и стадионом, покажет новый сезон РПЛ.