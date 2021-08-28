Бакаев — о жеребьевке Лиги Европы: «Спартак» постарается дать бой, будет непросто»
Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев оценил результаты жеребьевки Лиги Европы для столичного клуба.
«Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».
«Жеребьевка интересная, группа тяжелая. Думаю, «Лестер» будет фаворитом. Хотя нет, «Наполи» тоже. Думаю, это два фаворита турнира. Мы постараемся дать бой, будет непросто», — сказал Бакаев в интервью на YouTube-канале сборной России.
Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, начало игр с «Легией» и «Лестером» запланировано на 17:30 мск, с «Наполи» — на 18:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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